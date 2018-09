Hơn 4 giờ chiều tại KĐT Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội), anh Nguyễn Thế Bảo (28 tuổi, nhân viên bán hàng) căng mắt nhổ rau trong công viên trước nhà. Bởi nói là công viên nhưng ở đây chỉ toàn cỏ dại. Dãy của anh có 50 ngôi biệt thự nhưng chỉ có đúng 5 nhà có người ở. Đó là vài công ty nhỏ, quanh năm chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch.

"Mình ở đây được 5 năm cùng bố mẹ. Nhà mình tính tình cởi mở nên cũng thường xuyên mở cổng để hàng xóm có cần gì thì qua dễ gọi. Thế nhưng cái cảm giác được hàng xóm gọi cửa còn khó hơn việc chi vài tỷ để mua ngôi nhà này", anh Bảo cười trừ.

KĐT Cầu Bươu có 4 dãy với khoảng 250 ngôi biệt thự và liền kề nhưng chỉ tầm 10 gia đình ở cố định và tập trung vào hai dãy trung tâm. Còn lại là bỏ hoang và thành bãi tập kết rác.

7 giờ tối mới có vài ngọn đèn đường lác đác bật, người đi ngang qua không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt nhau. Ở lâu quen, người ta không mấy phiền lòng về chuyện tối om, trừ việc muỗi bám theo nhiều đến mức phẩy tay nhẹ cũng bắt được vài con.

Biệt thự của anh Bảo không có đội an ninh, nên sau 9 giờ tối hầu như anh không dám đi loanh quanh. "Có nhiều người chẳng rõ mặt mũi tụ tập nhậu nhẹt, tôi thanh niên đây mà đi qua những ngôi nhà bỏ hoang cứ có cảm giác ai đó sẽ xổ ra tóm lấy mình", anh rùng mình kể.

Chàng trai 28 tuổi thường ngẫm nghĩ không biết thế sự ngoài kia đang thay đổi thế nào, còn ở đây mọi thứ như đứng yên.

"Trước đó, nghĩ ở đây để thuận tiện cho công việc, nhưng ở lâu thấy mình giống như 'thiền sư'. Nhiều khi ước có quán cà phê hưởng thụ sự tĩnh lặng cũng thú, nhưng có vẻ những thứ đơn giản ở đây cũng thành cũng xa xỉ", anh bảo.

Cách đó 5 km, tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội), ông Phi Đình Tuấn (85 tuổi) luôn ở trong tâm thế lo xa mọi việc, vì sống giữa khu dân cư quá vắng vẻ. Khu đô thị này có tới 30 dãy nhà và biệt thự liền kề, nhưng dễ thấy người ở cố định vẫn chưa được một nửa. Có người mua chỉ để dành làm tài sản, hoặc vì nản cơ sở hạ tầng gần chục năm vẫn chưa hoàn thành nên không muốn đến sống.

Về hưu đã 20 năm, vị kỹ sư ngành cầu đường từng sống yên ổn trong ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Nhưng 6 năm trước ông nhường nhà cho con tiện đi làm, còn mình dọn về đây ở. Nơi đây đa số chỉ có người cao tuổi giống như ông.

"Quan trọng nhất khi ở khu vắng người là nhà ai cũng phải đầu tư hệ thống dây điện tốt. Chập cháy bất ngờ thì chỉ có chịu chết", ông nói.

Trong căn nhà liền kề rộng 90m2 chỉ có hai vợ chồng ông Tuấn ở, nên con cháu của ông đã lường trước mọi rủi ro. Cầu thang chia thành nhiều bậc ngắn để dễ leo, sàn nhà được lót gạch chống trượt, bếp có hệ thống điện tự động ngắt...

Nhưng họ vẫn bỏ sót một điều: Nhiều buổi tối các cụ muốn đi mua một viên thuốc giảm đau cũng phải dắt chiếc xe máy nặng nhọc băng qua những dãy nhà hoang lạnh người. Và cũng chỉ có duy nhất một quầy thuốc phục vụ cho vài trăm hộ dân trong khu đô thị rộng thênh thang.

"Có những ngày trời mưa mưa to, sân nhà lênh láng nước, chỉ có tôi và bà nhà cùng nhau nhau tát, cống rãnh xộc lên mùi hôi thối khó chịu. Buồn nhưng không dám kể cho con cháu", ông nói. Mỗi lần con gọi điện qua, ông bà đều nói ở đây tốt lắm.

Anh Đỗ Văn Thức (30 tuổi) mới cùng vợ chuyển về sống tại dãy biệt thự BT3 KĐT Văn Phú được 6 tháng nhưng đã cảm thấy bức bối. Dãy biệt thự này có đến 50 căn nhưng chỉ có khoảng 10 gia đình ở cố định. Duy nhất buổi sáng đi tập thể dục anh mới có dịp gặp hàng xóm của mình. Thế nhưng ngoài một câu chào, anh cũng chẳng thể bắt chuyện được vì họ chỉ cố đi cho nhanh để về.

“Người ta hay nói bán anh em xa, mua láng giềng gần. Vợ chồng tôi qua đây mua căn biệt thự này gần chục tỉ mới có vài tháng mà lúc nào cũng nghĩ muốn về lại khu chung cư”, chị Hoàng Thị Nga (28 tuổi), vợ anh Thức, nói.

Vợ chồng anh thử đi những dãy nhà khác trong khu để giao lưu nhưng hầu như khó tìm thấy cư dân cỡ tuổi mình, hoặc có thì cũng khá khó gần và hiếm khi có ở nhà. Thế nên từ lâu vợ chồng anh cũng không còn ý nghĩ trông cậy vào hàng xóm.

“Nhiều khi xe bị hư, muốn tìm xe ôm hay taxi để đi mà chờ nửa tiếng vì nhà khó tìm, không có ghi tên đường, lại không có ai để hỏi đường, nhất là buổi tối. Nên cánh taxi hay xe ôm cũng có vẻ ái ngại khi vào đây chở khách, trừ khi đi quen. Mượn xe hàng xóm thì là chuyện không tưởng rồi”, anh Thức chia sẻ.

Chỉ có những quán trà đá tạm bợ sống khỏe trong những KĐT vắng hoe, còn mọi hoạt động giao thương hầu như không thể hoạt động. Người già ngại đi mua sắm, người trẻ cũng chẳng có thời gian. Chẳng ai chào ai, chẳng ai nhìn ai, những im lặng cứ bao phủ lên một khu đô thị tưởng chừng xa hoa, lộng lẫy...

KĐT Cầu Bươu và Văn Phú hoàn thành vào 2008. Có hai nguyên do chính dẫn đến việc dân cư thưa thớt, chủ yếu là do cơ sở hạ tầng kém, chưa hoàn thiện, mưa to dễ ngập lụt, tường dễ thấm và nứt. Mặt khác, có nhiều người muốn đầu tư để đó hoặc cho thuê chứ không có nhu cầu ở thực. Trường học, bệnh viện, trạm xá, ban quản lý, trung tâm mua sắm... đều không có nên số người đến ở càng ít. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều khu biệt thự "hoang" khác tại Hà Nội như Geleximco, Lideco (đều ở huyện Hoài Đức)...