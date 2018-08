Có nên trồng rau trong thùng xốp? / 5 loại cây cảnh không phải lo tưới nước

Sau khi lấy chồng, chị Thơm (Mỹ Đình, Hà Nội) quyết định tự trồng rau cho bữa ăn của gia đình trên phần sân thượng tầng 5. Trước đây, khi còn là sinh viên đi ở trọ, chị cũng trồng rau muống ở miếng đất cạnh nơi ở nhưng chủ yếu là cấy rau, tưới nước, không chăm sóc nhiều.

Lần đầu trồng rau trong thùng xốp nhưng chị đã có được vườn rau cải, mồng tơi xanh tốt sau 2 tháng. Chị tham gia vào các diễn đàn trồng rau, học tập mọi người để có khởi đầu hiệu quả nhất.

Những hộp rau đầy ắp của nhà chị Thơm.

Chị Thơm khuyên, những người mới bắt đầu trồng rau như chị nên lựa các loại đơn giản, ít sâu bệnh, không sợ chuột ăn như rau cải, mồng tơi... Chị chia sẻ các kinh nghiệm của mình:

1. Chuẩn bị thùng xốp, đất trồng

- Thùng xốp: Để tận dụng diện tích sân, chị làm dàn hai tầng để đặt các thùng xốp. Do sân thượng có mái che nên chị đặt dàn cây sát bên ngoài để nhận được nhiều nắng nhất có thể. Thùng xốp mua với giá khoảng 10.000 đồng một thùng.

- Đất trồng: Gồm đất phù sa (50.000 đồng một bao 40 kg), xỉ than đập nhỏ, phân trùn quế (6.000 đồng một kg). Trải một lớp xỉ than đập nhỏ dưới đáy hộp để cây dễ thoát nước. Trộn đất phù sa với xỉ than để đất được tơi thoáng, thêm một ít phân trùn quế.

Hệ thống dàn đặt thùng xốp quy củ giúp sân thượng gọn gàng, sạch sẽ.

2. Gieo hạt, giâm cành

- Với việc gieo hạt (cải, rau muống): Để hạt nảy mầm nhanh, bạn ngâm hạt trước 3 tiếng, ủ trong vải khoảng 1 ngày để hạt nảy mầm. Gieo hạt xuống đất, rắc một lớp đất mỏng lên. Với rau cải, khoảng 6 ngày sẽ trổ những lá non đầu tiên. Khi cây được 4-5 lá, rắc một lớp mỏng phân trùn quế lên.

- Với cây giâm cành (rau muống, mồng tơi): Bạn chọn các cành khỏe, còn lá, cắm thưa cách nhau, một hộp xốp nên có 6-8 cành.

3. Tỉa bớt cây

Các cây mầm mọc chen chúc trên một diện tích hẹp nên sẽ khó phát triển. Bạn tỉa dần bớt các cây mầm để ăn, giữ lại các cây khỏe với khoảng cách hợp lý giữa các cây. Một hộp xốp nên có 4-6 cây là vừa.

Nhà chị đang trồng thêm dưa chuột, rau xà lách.

4. Chăm sóc

Hàng ngày, chị tưới cây 2 lần vào sáng sớm và buổi tối, nhặt bỏ các lá héo. Do đất sạch và trồng lần đầu nên vườn nhà chị rất ít sâu bệnh.

Sau khoảng 1,5-2 tháng, bạn sẽ có thể tỉa các lá cải để nấu canh, xào.

Trồng thành công được vụ rau đầu tiên, chị Thơm đang thử nghiệm trồng dưa chuột (đã có hoa) và xà lách. Vườn rau xanh tốt nhưng gia đình chị gặp vấn đề với chuột và chim tấn công những loại rau quả ngọt như su su. Bởi vậy, chị cũng dự định làm lưới chống chim.

