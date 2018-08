KTS Xuân Hoàng cho biết, hầu hết các gia đình trong ngõ nhỏ đều gặp khó khăn trong việc xây nhà giống anh Tâm. Bởi vậy, các gia chủ cần cân nhắc kỹ ngay từ khi mua đất dù đất trong ngõ nhỏ thường có giá rẻ hơn nhiều. Trở ngại lớn nhất là mặt bằng để vật liệu không có hoặc hạn chế. Do đó, chi phí vận chuyển vật liệu, phế thải cao hơn do khoảng cách xa, địa hình khó khăn, phải chở bằng xe thồ nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng khó đảm bảo an toàn khi việc thi công quá gần các nhà xung quanh, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Để giảm thiểu các rắc rối, trước khi khởi công, bạn nên tới gặp tổ trưởng dân phố, các hộ trong phạm vi việc xây nhà có thể gây ảnh hưởng để thông báo trước kế hoạch và mong họ thông cảm. Bạn cũng nên đề nghị làm các biện pháp che bạt cho nhà hàng xóm để tránh bụi bặm vào nhà họ. Bạn cần tới thăm dò khu đất nhiều lần, hỏi han người sống quanh đó, những người từng có kinh nghiệm xây nhà trong hẻm. Nhờ đó, bạn sẽ biết được nơi phù hợp để tập kết vật liệu (cát, sắt thép...) trước khi chia nhỏ để chở vào công trình. Việc xây dựng trong hiện trạng nhỏ hẹp cần được tiến hành nhanh gọn nên tránh tuyệt đối làm vào mùa mưa. Đội thợ cũng cần có cam kết làm ổn định, tránh giữa chừng phải thay thế, tốn thời gian. Chi phí xây dựng cũng sẽ bị đội lên nên bạn cần dự trù thêm một khoản tiền để không bị thiếu giữa chừng.