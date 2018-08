Cuốn sách The life - Changing magic of tidying up (tạm dịch: Dọn dẹp giúp cuộc sống thay đổi kỳ diệu) của Mari Kondo đã dạy hàng triệu người khắp thế giới cách dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp cuộc sống. Mới đây, Brightside đã tập hợp lại 9 nguyên tắc sắp xếp đồ của người Nhật, đảm bảo sẽ giúp bạn thấy xung quanh mình là những đồ vật thực sự cần thiết, khi cần thấy ngay.

1. Tự hỏi đồ vật này có tạo niềm vui cho bạn nữa không?

Chạm đến từng vật và tự đặt cho mình câu hỏi: "Nó có khiến mình thích thú, vui vẻ nữa không?". Chỉ giữ lại những thứ khiến bạn vui vẻ. Điều đó áp dụng cho tất cả mọi thứ, từ váy, áo đến sách, ảnh...

2. Dọn dẹp theo thể loại, cùng một lúc

Kondo khuyên bạn nên đặt mọi thứ vào cùng một hạng mục, sau đó mới quyết định những gì nên giữ lại. Bằng cách này, bạn có thể ước tính tổng số đồ đạc của thể loại đó và bảo vệ chúng tốt nhất.

3. Lưu trữ theo chiều dọc

Khi đặt đồ đạc theo chiều dọc, bạn sẽ không thể quên chúng. Chúng sẽ không bị lạc dưới những thứ khác. Lưu trữ quần áo theo cách này cũng sẽ giữ hình dạng tốt hơn. Bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc quan trọng này nhé!

4. Sắp xếp đồ thực phẩm

Đồ thực phẩm thường được bán trong hộp sáng, lon và chai. Tất cả những gói này cùng nhau tạo ra tiếng ồn khi chúng ta mở chúng. Nhưng nếu bạn chuyển chúng đến một hộp to và sạch khác, tiếng ồn sẽ biến mất. Việc tìm kiếm khi nấu nướng cũng dễ dàng hơn. Với cách này, bạn sẽ biến mình thành một người nội trợ chuyên nghiệp.

5. Sắp xếp quần áo

Điều quan trọng nhất để lưu trữ quần áo là bạn có thể nhìn thấy tất cả các món đồ mặc suốt một mùa. Bạn cần một chiếc tủ và treo những bộ quần áo cùng loại, màu sắc gần nhau. Chiều dài các loại quần áo sẽ ngắn dần từ trái sang phải. Phương pháp này không chỉ giúp bạn dễ dàng tìm thấy loại quần áo cần dùng, mà còn giúp bạn không mua những thứ mình đã có.

6. Bảo quản túi

Hãy làm rỗng những chiếc túi của bạn sau mỗi ngày đi ra ngoài về để tránh thất lạc đồ. Đừng xếp chồng túi lên nhau mà hãy để chúng ở bên trong một cái khác, sẽ gọn gàng và tiết kiệm không gian.

7. Bài trí tranh ảnh

Căn nhà chứa quá nhiều tranh ảnh sẽ khiến không gian lộn xộn hơn bạn tưởng rất nhiều. Để nhớ lại khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống, bạn chỉ cần một vài hình ảnh đáng nhớ nhất. Bạn hãy áp dụng một số kiểu treo ảnh cho nó ngăn nắp và nghệ thuật.

8. Dọn lại sách vở

Chia thành hai loại: những sách mà bạn đã đọc nhưng quên và những sách bạn muốn đọc mà chưa có thời gian. Trường hợp thứ nhất là những quyển sách đã hoàn thành sứ mệnh của mình và trường hợp thứ hai là những quyển mà bạn đã mất cảm hứng đọc chúng. Từ đó chỉ nên giữ những cuốn sách thực sự cần thiết.

9. Tân trang nơi làm việc

Không gian làm việc tốt giúp bạn có thêm cảm hứng sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc. Vì vậy, nó cần chứa nhiều đồ đạc, trong khi vẫn phải giúp bạn làm việc hiệu quả. Điều này có thể được tận dụng tối đa nhờ những chiếc kệ xếp dọc. Chúng sẽ giải phóng không gian và đưa ra một khởi đầu tươi mới cho tất cả các ý tưởng của bạn.

Bảo Nhiên