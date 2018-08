Trong các khu nghỉ dưỡng, một mô hình hoàn chỉnh thường bao gồm các hạng mục như nhà đón tiếp điều hành, bungalow nghỉ riêng biệt, phòng nghi trong khách sạn tập trung, khu vui chơi giải trí, thể thao, khu chăm sóc sức khỏe… Tất cả các khu chức năng này đều nhằm mục đích quan trọng nhất là thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của du khách. Trong đó, bể bơi là một phần không thể thiếu tạo nên một chỉnh thể nghĩ dưỡng hoàn hảo.

Bể bơi to hay nhỏ được tính toán kỹ dựa vào từng khu vực.

Tùy tính chất, quy mô của từng dự án mà bể bơi có thể to hay nhỏ nhưng phải đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của du khách. Mật độ tần suất sử dụng, giờ, ngày, mùa cao điểm… được tính toán kỹ lưỡng dựa trên kinh nghiệm thực tế và đặc điểm từng khu, từng vùng.

Hình dạng bể bơi đa dạng miễn sao phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Hình dạng bể bơi cũng rất đa dạng, có thể tự do chạy len lỏi trong các khu vực, hoặc vuông tròn, chữ nhật… Bể bơi được tính toán ngay từ khi thiết kế cảnh quan và quy hoạch chi tiết làm sao phù hợp và hài hòa nhất với tổng thể và các công trình kiến trúc của khu.

Trên thực tế ngoài vai trò trên, bể bơi còn giúp cảnh quan phong phú, sinh động và cân đối. Do vậy trong quá trình thiết kế, kiến trúc sư thường đưa thêm vào các yếu tố trang trí như non bộ, đài phun nước, đảo, cầu… Vai trò điều hòa không khí trong khu cũng là một yếu tố quan trọng. Do vậy các bể bơi được thiết kế để có thể mang hơi gió và hơi nước vào cả khu.

Bể bơi trần xóa nhòa cảm giác giữa bể bơi và biển.

Trong một số khu nghỉ dưỡng, thác nước trong bể bơi cũng được sử dụng nhiều nhằm tạo tính chất động cho yếu tố thủy, thủy động sinh khí, khí tốt mang lại cảm giác thư thái cho du khách. Trong quá trình thiết kế view nhìn từ bể bơi ra biển hay khu vực có cảnh quan đẹp cũng cần được chú ý để cho du khách có được trạng thái thư giãn tốt nhất ở đây. Các góc nhìn hay chi tiết decor cần tính toán chi tiết để mang lại tính thẩm mỹ nhất.

Gạch lát màu xanh hòa với màu nước biển.

Ngoài hình dáng và quy hoạch chung, việc thi công và chọn vật liệu cũng là những khâu đòi hỏi yêu cầu cao. Các loại đá, gạch ceramic lát đáy bể và thành bể phải hòa theo tông màu chủ đạo. Chẳng hạn gạch màu xanh dương tạo cảm giác hòa nhập màu sắc với biển, gạch mosaic tạo cảm giác sang trọng và tinh tế… Đôi khi mặt bể ta có thể xử lý tạo cảm giác xóa nhòa ranh giới giữa bể bơi và mặt biển.

Bể bơi cần được thiết kế trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ môn kỹ thuật khác như điện, máy bơm, bộ phận lọc thải, công nghệ thu nước tràn bề mặt công nghệ bơm tuần hoàn…

Ngày nay, thiết kế một bể bơi không còn quá khó khăn như trước kia. Tuy nhiên để có một tác phẩm thực sự thì không phải kiến trúc sư nào cũng làm được. Kinh nghiệm, óc thẩm mỹ là yếu tố quan trọng để tạo nên một tác phẩm làm vừa lòng du khách.

KTS Nguyễn Huy Đức

Công ty CP ASPACE