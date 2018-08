1. Chọn đào Tết và đặt cho hợp phong thủy

Cần phù hợp với không gian thực tế, phòng nhỏ thì không nên chọn cành đào hay cây đào quá to, và ngược lại.

Thông thường nên chọn tán đào có phân bố đều, không nên chọn tán đào lệch, mất cân đối; tuy vậy cũng tùy quan niệm, có người cho là đào thế, cần lệch mới đẹp. Đào rừng càng ngoằn ngoèo uốn lượn càng đẹp.

Chọn kỹ thì cần có đủ cả 4 phần: hoa, nụ, lộc và quả, vì theo quan niệm chung có đủ cả 4 thì sẽ tượng trưng cho sự no đủ, đầy đủ trọn vẹn của gia đình.

Ngoài ra, mọi người hay thích đào có nhiều cành nhỏ (cành dăm), có hoa và nụ mập mạp. Thân đào thì chọn thân to, xù xì, chắc khỏe. Đào già thì chơi cũng được lâu hơn so với đào non.

Năm 2018 bạn nên đặt cành đào ở gần vị trí giữa nhà, sẽ giúp mang đến sự may mắn, vui vẻ trong gia đình; đặt ở vị trí Đông Bắc sẽ giúp giảm bớt tranh cãi trong gia đình.

2. Chọn mai Tết và đặt cho hợp phong thủy

Cũng như đào, chọn mai cần lưu ý đến dáng. Nên chọn những cây có nhánh cân đối, ít vảy nấm mốc. Không nên chọn cây quá nhiều nhánh. Thân càng to và sần sùi càng tốt.

Sau nhánh, cành thì lưu tâm đến hoa, hoa phải to, nụ phải mập. Hoa và nụ cũng phải nhiều, nụ càng to thì càng dễ nở. Mầm non trên cây mai tượng trưng cho tài lộc, do đó người ta hay quan tâm đến cả mầm xanh trên cành mai. Số lượng lá vừa phải, là xanh non.

Mai có nhiều màu, nhưng thông thường mọi người hay chọn mai vàng. Năm 2018 mai vàng nên đặt ở phía Tây Nam để hỗ trợ tăng uy quyền, quyền lực cũng như thăng tiến; hoặc đặt ở phía Đông Nam để giúp hỗ trợ về tài lộc, vượng tài.

Trưng hoa đào ngày Tết là phong tục đặc trưng của người miền Bắc.

3. Chọn quất Tết và đặt cho hợp phong thủy

Quất cần có dáng tự nhiên không bị gò ép, các tán đều nhau, lá và quả đủ nhiều để cảm thấy sự sung túc, đủ đầy.

Ngoài ra khi chọn quất người ta cũng quan tâm phải có đầy đủ quả chín, quả xanh, lộc non cũng như nụ hoa.

Năm 2018 quất cũng như mai, nên đặt ở phía Tây Nam để hỗ trợ tăng uy quyền, quyền lực cũng như thăng tiến; hoặc đặt ở phía Đông Nam để giúp hỗ trợ về tài lộc, vượng tài.

4. Chọn phong lan Tết và đặt cho hợp phong thủy

Nên chọn cành lan mạnh khỏe, thân to và chắc, lá phải xanh mượt. Một khi lá ngả vàng hoặc xanh vàng hay có đốm thì không nên chọn. Hoa lan cũng chọn loại căng chắc, không bị dập hay gẫy. Rễ lan cũng phải tươi, căng nước, củ không bị sâu mọt.

Tùy màu hoa lan mà quyết định vị trí đặt ở đâu cho hợp phong thủy. Năm 2018 lan màu đỏ hay tím nên đặt ở giữa căn phòng, hoặc vị trí Đông Bắc để tăng tình cảm gia đình, bớt đấu khẩu. Lan màu trắng nên đặt ở phía Tây hay phía Bắc sẽ giúp tăng cường sức khỏe, bớt ốm yếu. Trong khi đó lan vàng đặt ở phía Đông Nam lại hỗ trợ về tài lộc.

Nguyễn Mạnh Linh

Học viện Phong thủy Ngũ hành

TT NCƯD Phong thủy Kiến trúc UAI, ĐHXD