Dịch vụ này thường được các công ty kiến trúc chuyên thực hiện bao gồm phần thiết kế, mua sắm và sản xuất, lắp đặt. Để làm trang trí nội thất trọn gói cho căn hộ, có nhiều giai đoạn thực hiện.

Giai đoạn đầu tiên thường là tiếp xúc giữa chủ đầu tư và công ty thiết kế để lấy thông tin. Bên thiết kế sẽ đưa ra văn bản để khách hàng điền thông tin, sở thích, màu sắc, thói quen sinh hoạt... Những thông tin này để người thiết kế có thể biết chủ nhân căn nhà sở thích ra sao, các thành viên trong gia đình mong muốn gì cho các không gian sinh hoạt của mình. Ngoài ra chủ nhân còn cung cấp thêm thông tin nếu nhà dành cho thuê, thì người thuê là khách nước ngoài hay trong nước...

Từ những thông tin thu thập được, người thiết kế sẽ lên bản sơ phác. Giai đoạn này, bản thiết kế sẽ bao gồm mặt bằng bố trí tham khảo, kèm theo những hình ảnh tư liệu có tính chất gợi ý. Thông qua những thông tin này, khách hàng sẽ đưa ra ý kiến của mình để người thiết kế có thể chỉnh sửa. Công việc này có thể làm trong vài lần tiếp xúc giữa hai bên.

Hợp đồng thiết kế sẽ được ký kết sau đó. Sau khi ký, bên thiết kế sẽ tiến hành bản vẽ 3D các khu vực trong nhà, triển khai bản vẽ 2D là mặt bằng chính thức và các bản vẽ kỹ thuật cho từng cụm và từng món nội thất. Hiện nay do căn hộ diện tích tương đối nên các công ty đều thực hiện bản vẽ 3D (giống như ảnh thật các góc nội thất trong nhà) để khách hàng có thể dễ hình dung về căn hộ của mình. Với kỹ thuật vẽ 3D hiện nay, sẽ có những hình ảnh đẹp, sát với thực tế nhất.

Sau khi khách hàng đồng ý với các chi tiết của bản vẽ, bên công ty thực hiện sẽ báo giá lần thứ nhất sẽ đưa ra một đến hai “gói đề nghị” với những mẫu mã về vật liệu cũng như màu sắc và giá cả để khách hàng lựa chọn. Báo giá chính thức được thực hiện sau khi chọn lựa xong khách hàng sẽ có bản báo giá chính thức. Lúc này khách hàng phải ký vào các bản vẽ mẫu về vật liệu và thiết kế.

Thi công có hai cách để thực hiện. Có thể bên thiết kế sẽ giới thiệu nhà thầu thi công hoặc bên thiết kế chịu trách nhiệm thi công. Cách thứ nhất nếu giới thiệu nhà thầu thi công thì bên thiết kế sẽ chịu trách nhiệm về giám sát thiết kế suốt trong quá trình thi công. Cách thứ hai, bên thiết kế chịu trách nhiệm giám sát thiết kế và thi công. Cách thứ hai là cách thuận tiện nhất cho khách hàng vì khi thiết kế giám sát trọn gói sẽ đồng bộ và sự giám sát chặt chẽ hơn.

Khi hoàn thành căn hộ, việc nghiệm thu sẽ dựa trên bản vẽ và hợp đồng để hai bên đối chiếu. Thông thường bao giờ cũng có những chi tiết phải sửa chữa và các vấn đề nảy sinh. Những điều này làm cho việc trang trí căn hộ nhiều khi kéo dài. Về phía khách hàng thường là do sau khi ký hợp đồng và đồng ý với bản vẽ, khách hàng lại có những thay đổi về thiết kế. Việc này thường xảy ra làm chậm tiến độ. Cũng có khi có trục trặc về phía thi công do rất nhiều vấn đề như nhân công, vật liệu…

Cũng có nhiều nơi tặng bản thiết kế cho khách hàng có nhiều lý do, chẳng hạn do hợp đồng thi công giá tốt, nên phía công ty có thể không lấy tiền thiết kế. Cũng có trường hợp làm ăn không chất lượng họ có một số bản thiết kế sẵn đưa cho khách hàng và chỉnh sửa đôi chút và miễn phí cho khách hàng và họ mong tiền lời ở phần thi công. Những trường hợp này khách hàng nên thận trọng vì việc thiết kế rất quan trọng là khâu quyết định then chốt cho việc căn hộ có tiện dụng và thẩm mỹ hay không. Không nên vì được khuyến mãi hoặc miễn phí làm ảnh hưởng tới chất lượng của căn hộ.

KTS Nguyễn Phương Lâm

Remak Architecture