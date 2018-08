Nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu của thị trường, Kohler – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất thiết bị phòng tắm và bếp đã nghiên cứu, phát triển những sản phẩm có công nghệ sáng tạo, thiết kế tinh tế, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm thú vị trong cuộc sống hằng ngày. Mới đây, Kohler và nhà phân phối Rita Võ đã khai trương bộ mặt mới của showroom Kohler tại 48 Bích Câu, Hà Nội, giới thiệu đến những công nghệ hiện đại cùng loạt sản phẩm độc đáo. Trong đó có toilet thông minh Numi, tích hợp Karing và nắp bồn cầu điện tử C3-225, C3-125.

Toilet thông minh Numi với các tính năng độc đáo

Numi – sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng và công nghệ

Khi những chuẩn mực trong việc hưởng thụ cuộc sống dần thay đổi, các dòng toilet cao cấp mang đến cho người sử dụng nhiều tiện ích hơn bình thường. Numi của Kohler là một trong những sản phẩm tiên phong đem đến sự tổng hòa giữa kiểu dáng và công nghệ.

Với những cách tân tiên tiến, Numi tự động đóng mở nắp, có tính năng sưởi chân, làm ấm nắp ngồi. Thiết bị khử mùi, nghe nhạc được cài đặt sẵn cùng radio, thiết bị nghe nhạc cầm tay và nhiều tiện ích khác. Ngoài ra, với kiểu dáng thiết kế theo phương châm "Less is more" của kiến trúc sư huyền thoại Mies van Der Rohe, sự xuất hiện của Numi như một điểm nhấn khéo léo cho không gian phòng tắm, nâng tầm đẳng cấp của chủ nhân.

Numi tự động đóng mở nắp với chuyển động như vũ điệu của một vũ công ba lê

Với tính năng của toilet điện tử, người dùng có thể thực hiện mọi thao tác như xả nước hay sấy khô chỉ với việc chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng trên bộ điều khiển cầm tay. Theo đó, Numi đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người sử dụng ở khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 10/2 vừa qua, Numi nhận giải thưởng iF dành cho thiết kế sản phẩm. Lễ trao giải được tổ chức tại Đức.

Năng động, đẳng cấp cùng toilet tích hợp Karing

Một phiên bản khác của Kohler – Karing – mang đến sự năng động nhưng vẫn rất đẳng cấp. Thiết kế tinh tế và gọn gàng của Karing thể hiện sự hài hòa cho bố cục, tiện ích thông minh được tích hợp trong sản phẩm cũng rất độc đáo, làm hài lòng cả những khách hàng khó tính.

Công nghệ làm ấm và điều chỉnh nhiệt độ nước tự động giúp duy trì độ ấm nhất định cho dòng chảy, mang lại cho người tiêu dùng cảm giác thư giãn và thoải mái. Nhờ đó, Karing trở thành sự lựa chọn ưu ái cho những ai yêu thích trải nghiệm toilet thông minh không cần dùng tay.

Nắp bồn cầu điện tử – trải nghiệm mới lạ và sang trọng

Táo bạo và luôn tìm kiếm những giải pháp hoàn toàn mới lạ, nắp bồn cầu điện tử C3-125 và C3-225 đáp ứng được nhu cầu khám phá thế giới đẳng cấp của bạn. Với những tính năng ưu việt như nắp ngồi được sưởi ấm và hệ thống vòi rửa, sấy thông minh, tính năng khử mùi sử dụng cảm biến, hệ thống phun nước hiện đại… dường như những gì mà sự thụ hưởng có thể vươn đến đều được gói gọn trong sản phẩm này. Ngoài ra, người sử dụng có thể chủ động hơn trong viêc điều chỉnh vị trí và cường độ phun cũng như nhiệt độ nắp ngồi qua bộ điều khiển cầm tay hiện đại với dòng C3-225.

Nắp bồn cầu điện tử C3-125

Để khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dòng sản phẩm này, Kohler ra mắt chương trình khuyến mãi từ nay đến ngày 31/12. Người mua sẽ được tặng một bộ sen tắm WaterTile Supreme khi mua toilet thông minh Numi. Kohler cũng sẽ giảm 30% cho các sản phẩm nắp bồn cầu điện tử C3-125 và C3-225.

Showroom mới tại Bích Câu, Hà Nội với nhiều sản phẩm mới đa dạng

Với những sản phẩm vượt trội cả về tính năng lẫn thiết kế từ Kohler, cuộc sống đẳng cấp sẽ được hỗ trợ bởi những công nghệ tiên tiến. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tìm đến thăm quan các phòng trưng bày tại TP HCM và Hà Nội, liên hệ với công ty Rita Võ, nhà phân phối ủy quyền của Kohler theo số điện thoại (08) 3744 2266 hoặc trang web www.kohlervn.com.

(Nguồn: Kohler Vietnam)