KTS Nguyễn Ngọc Phương (Hà Nội) từng gặp nhiều gia đình - khách hàng của công ty anh - muốn chuyển từ biệt thự sang chung cư. Dù biệt thự có đầy đủ tiện nghi nhưng cần sự đầu tư, chăm sóc hàng ngày và bảo vệ an ninh cẩn thận. Ngoài ra, do nhu cầu sống tách riêng của con cái nên các căn biệt thự lớn dần dần cũng chỉ có số lượng người ở nhỏ, dẫn tới cảnh vắng vẻ trong nhà. Bởi vậy, anh Phương khuyên, các hộ nên cân nhắc kỹ việc chọn sống ở đâu cho phù hợp với hoàn cảnh, lối sống của gia đình mình. Nếu vẫn muốn sống ở nhà phố, đặc biệt là biệt thự rộng, bạn cần dự trù số người sống trong vòng 10 năm tới; hỏi ý kiến của các thành viên. Ngoài ra, gia chủ cũng cần tính toán các phương án bảo đảm an toàn cho ngôi nhà hoặc lựa chọn những khu vực an ninh tốt, dân trí cao, nếu trong khu đô thị có bảo vệ là tốt nhất.