Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật, tuổi đời trung bình của nhà gỗ là 27-30 năm, nhà bê tông là 37 năm. Con số này được đưa ra dựa trên thời điểm các công trình bị phá ở Nhật. Như vậy, tuổi thọ của các ngôi nhà ở đất nước này chỉ bằng một nửa so với ở Mỹ (66,6 năm) hay ở Anh (80,6 năm).

Ở Nhật, vẫn có những công trình 40-50 năm sử dụng được với chất lượng tốt. Nhiều nhà gỗ 60 năm tuổi vẫn có người ở. Một chung cư lâu đời ở Tokyo được xây từ năm 1929, tồn tại 82 năm trước khi bị phá để xây nơi ở hiện đại hơn. Tuy nhiên, người Nhật vẫn có xu hướng thích nhà mới hơn.

Những ngôi nhà phố xây dựng vào những năm 1950-1970. Ảnh: JPC.

Các lý do cho thời gian tồn tại ngắn của nhà Nhật:

- Nhiều ngôi nhà xây dựng nhanh, nhiều nhưng không tốt: Những ngôi nhà truyền thống của Nhật có thể tồn tại vài trăm năm nhưng một số lượng lớn công trình được xây dựng vào giai đoạn 1950-1970 có chất lượng không cao. Đó là giai đoạn bùng nổ dân số nên cần nhiều nhà giá rẻ, hoàn thành nhanh. Tiêu chuẩn của nhà khi đó không tương đương với thời điểm hiện tại.

- Nhà cũ không theo kịp sự thay đổi cách sống, gu thẩm mỹ của gia chủ: Nhiều khu nhà tập thể có trần thấp, phòng nhỏ, không có cầu thang máy, nhiều hộ dùng nhà tắm chung. Ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, không có nhiều đất trống nên các gia chủ khi muốn có nơi ở mới thường tìm hiểu cả các khu nhà cũ. Họ luôn muốn xây dựng mới một nơi ở đúng như mơ ước nên phá bỏ công trình đang tồn tại.

Theo Japan Property Central, các dự án mới cũng khiến tuổi thọ của các ngôi nhà Nhật ngắn ngủi hơn. Chủ đầu tư sẽ mua cả dãy phố, san phẳng để xây dựng quy mô hơn.

Nhiều chung cư cũ ở Nhật không có cầu thang máy, chung nhà vệ sinh. Ảnh minh họa: Dome.

- Tâm lý thích nhà mới của người dân: Nhiều người Nhật cho rằng, những ngôi nhà mới an toàn và nên mua hơn so với những nơi đã xây nhiều năm. Nhà cũ cũng có cả những căn chất lượng tốt do được chăm sóc, bảo dưỡng đầy đủ. Nhưng do có một số gia đình để nhà cửa xuống cấp trầm trọng, dẫn tới quan niệm "nhà cũ là nhà không an toàn".

Ngay khi có người chuyển vào sống, ngôi nhà đã bị mất khoảng 20% giá trị. Chúng chỉ còn 50% giá trị sau 10 năm; 20-25 năm sau, nhà có thể không còn giá trị nữa. Người mua chỉ còn phải chi trả tiền cho khoảng đất.

