Theo tinh thần Chương trình "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đã phối hợp với Liên minh Thiết kế đẹp toàn cầu tổ chức Chương trình "Dấu ấn Thiết kế tại Việt Nam - Good Design Mark in Vietnam" (Vmark 2012), nhằm tôn vinh những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp, được cộng đồng khách hàng đánh giá cao tại Việt Nam. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và tương tự như chương trình Good Design Award của Hàn Quốc, Design by USA của Mỹ.