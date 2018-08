Bình lay ơn 'nghìn tay nghìn mắt' của chàng trai Hà Nội

Tháng 4 là lúc những bông hoa loa kèn đua sắc, hầu như gia đình nào ở Hà Nội cũng có một bình hoa trắng tinh khôi trong nhà. Hoa loa kèn còn được gọi là bách hợp đẹp nhất khi cắm riêng, không cần chung với loại hoa nào.

Chị Hạnh ưa thích nhất kiểu cắm hoa dáng tròn.

Chị Mỹ Hạnh (Hà Nội) là một người rất thích cắm hoa nên chị có thể dành hàng tiếng đồng hồ để chăm chút cho các sáng tạo của mình. Người mẹ trẻ đã có 2 con nhỏ, bận rộn đi làm nhưng vẫn có những bình hoa được cả nghìn lượt like trên Facebook.

Ấn tượng nhất trong các tác phẩm của chị Hạnh là bình loa kèn 200 bông vừa hoàn thành được 1.600 like. Nhiều người nhìn qua hình còn nghĩ đó là hoa giả vì mười bông vẹn mười. Chủ nhân bình hoa phải chia sẻ cả phần hậu trường để mọi người hình dung.

Năm ngoái, chị Hạnh cắm loa kèn từ khi còn nụ nhưng sang năm nay, chị đợi hoa nở rồi mới cắm. Khi đi mua hoa, chị chọn những bông đơn, to đều, mập để khi nở, cánh dày, bền và thơm. Các cành cứng, nhiều gân, nhiều lá xít nhau chứng tỏ hoa đã già bông, sẽ nở căng. Trong khi đó, các cành hoa có lá thưa là do hoa bị kích thích, không nở to mà nhanh tàn, ít thơm...

Bình hoa cắm từ nụ lấy cảm hứng từ những đóa sen.

Sau khi mua hoa về, chị Hạnh cắm hoa vào nước để nở khoảng 90%. Nếu bông nào nở nhanh hơn, phải cho sang bình khác với mức nước khác để hãm nở.

Công đoạn cắm hoa cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, nếu không cẩn thận, hoa sẽ bị nát. Đã có nhiều kinh nghiệm nhưng người mẹ khéo tay cũng mất một tiếng đồng hồ để cắm xong bình 200 bông.

Chị chia sẻ, chị cắm lọ hoa này vì nghĩ tới những chiếc kem bông bồng bềnh như đám mây mà chị từng ăn khi đi chơi Bờ Hồ ngày nhỏ.

Ban Mai

Ảnh: Mỹ Hạnh