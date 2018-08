Cải thiện phong thủy đón xuân

Sự bừa bộn, bụi bặm khiến năng lượng bị ứ đọng, dù các đồ vật được bố trí hợp phong thủy. Điều này có thể khiến cuộc sống gia chủ bế tắc. Do đó, nhà cửa phải luôn sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng, sáng sủa.

Trước khi bắt đầu một năm mới, việc sửa sang, sắp xếp lại đồ đạc nội thất, loại bỏ những thứ không còn sử dụng, kết hợp với việc bài trí các công cụ kích hoạt năng lượng tốt, hóa giải năng lượng xấu là cần thiết, nhằm thích ứng với những thay đổi hằng năm của trường khí vũ trụ.

Theo phong thủy huyền không học, có 9 hành tinh (sao) trong vũ trụ thay nhau chiếu xuống 9 phương vị thuộc khuôn viên mặt sàn một ngôi nhà của mỗi người qua thời gian năm, tháng, ngày, giờ, trong đó có một ngôi sao làm chủ vận khí. Do đó, phương vị cát hung của mỗi người trong từng ngôi nhà thay đổi, phụ thuộc vào chủ vận khí của ngôi sao chủ đó. Năm 2013, sao Ngũ hoàng mang năng lượng Thổ làm chủ vận khí, kể từ thời điểm Lập xuân (3/2/2013 Dương lịch).

Sao Ngũ hoàng bị xem là sao rất xấu trong Phi tinh đồ hằng năm, mang lại nhiều điều không may mắn (chủ tai họa, bệnh tật), tùy thuộc vào vận hạn của mỗi người trong nhà và vận hạn của bản thân ngôi nhà. Năm 2013, sao Ngũ hoàng nhập trung cung (giữa nhà), khu vực này không nên bài trí vật dụng mang hành Thổ hoặc Hỏa (vật liệu đá, gốm, sứ, nhựa, pha lê; màu vàng, nâu, đỏ, hồng), mà nên bài trí vật dụng, đặc biệt là các pháp khí phong thủy mang hành Kim (kim loại, màu trắng). Vì Thổ sẽ suy yếu do phải sinh cho Kim.

Nếu giường đặt tại trung cung, không di chuyển được, thì nên treo tiền đồng, hồ lô đồng; nếu phòng khách tại trung cung, nên đặt tiền đồng, tượng đồng (hoặc mạ vàng), thạch anh trắng… để hóa giải sát khí Thổ của sao Ngũ hoàng. Những vật dụng mang tính động như tivi, tủ lạnh, quạt điện nên di chuyển khỏi vị trí của sao Ngũ hoàng, vì khi khởi động chúng, tính hung hãn của ngôi sao này sẽ lan tỏa khắp nơi trong nhà.

Ngoài trung cung thì có 3 phương vị xấu trong năm 2013 là: phương Tây Nam do có sao Nhị hắc chiếu; phương Đông do có sao Tam bích chiếu; phương Tây do có sao Thất xích chiếu. Bởi lẽ, Nhị hắc hành Thổ, chủ bệnh tật, ôn dịch; Tam bích hành Mộc, chủ khẩu thiệt, thị phi; Thất xích hành Kim, chủ tai nạn, trộm cướp, phẫu thuật.

Đối với phương Tây Nam, gia chủ nên và không nên bài trí vật dụng cũng giống như đối với trung cung; ngoài ra, có thể sử dụng chuông gió 6 ống, tỳ hưu, long quy, kỳ lân bằng đồng để hóa giải sát khí Thổ của sao Nhị hắc. Phương Đông thuộc Mộc, làm tăng năng lượng Mộc của sao Tam bích, nên cần tránh bài trí hành Mộc (gỗ, màu xanh) tại đây, hóa giải bằng cách sử dụng hành Hỏa như như tranh, gối, thảm, rèm màu đỏ, tường màu hồng, đèn, nến đỏ, đá ruby đỏ, thạch anh hồng, khối pha lê hình tam giác màu đỏ. Đối với phương Tây, bạn cần tránh Kim, đặc biệt là dao kéo, nên dùng Thủy như bát nước, đài phun nước, guồng nước, thạch anh đen.

5 phương vị tốt của năm 2013 là Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Nam. Phương Bắc có sao Nhất bạch thuộc Thủy chiếu, chủ về văn chương, nhân duyên, tài vận ổn định. Gia chủ nên bổ sung hành Thủy tại phương vị này như bát nước, guồng nước, bể cá, mã não đen.

Phương Đông Bắc có sao Bát bạch thuộc Thổ chiếu, chủ về tài vận. Để tăng cường tài vận, bạn nên bổ sung hành Hỏa hoặc Thổ nơi đây như pha lê, gốm sứ, đèn lồng đỏ, câu đối đỏ. Tương tự, phương Tây Bắc có sao Lục bạch thuộc Kim chiếu, chủ về công danh, chức vụ, bạn nên bổ sung hành Kim như đồng hồ kim loại, máy điều hòa, tủ lạnh, thạch anh vàng, chậu tụ bảo. Phương Đông Nam có sao Tứ lục thuộc Mộc, chủ về khoa cử, có thể bày đồ gỗ, cây xanh, tháp Văn xương, lục ngọc, thạch anh mắt hổ xanh. Phương Nam có sao Cửu tử thuộc Hỏa chiếu, chủ về may mắn, tài vận và sự nghiệp đều thuận lợi, nên tăng cường hành Hỏa nơi đây, nhất là bài trí thạch anh tím, san hô đỏ, thạch anh mắt hổ đỏ.

Trong các phương vị tốt nêu trên mà có cửa ra vào hoặc cửa sổ thì nên thường xuyên mở cửa để đón nhận khí tốt, thúc đẩy vượng khí. Nhìn chung, bất cứ vị trí tốt nào trong nhà mà có gió thì sẽ thúc đẩy vượng tinh chỗ đó. Lưu ý, việc bài trí nội thất cần xét đến ngũ hành bản mệnh, ví dụ trong mệnh thiếu Mộc thì không nên sử dụng nhiều hành Kim, vì Kim khắc Mộc.

(Theo ĐTCK)