Mới đây, một video giới thiệu cách xây nhà của công ty Brikawood (Pháp) đã thu hút tới 57 triệu lượt xem. Sau khi tạo khung cơ bản, những người thợ sẽ tiến hành lắp các viên gạch giống hệt như trò xếp hình Lego. Các bức tường được hoàn thành nhanh chóng mà không cần sử dụng đinh, ốc vít hay vôi vữa.

Ngôi nhà dùng gạch không cần vữa

An Yên

Video: In the Know

