Dưới đây là chia sẻ của chị Thanh Hương, 35 tuổi, hiện sống tại TP HCM:

Năm 2015, vợ chồng tôi mua được miếng đất 64m2 (4x16) ở Gò Vấp, khu vực giáp với quận 12. Miếng đất nằm trong hẻm nhỏ, người bán đã làm móng, xây tường bao vuông vắn để tránh hàng xóm hai bên lấn chiếm. Để thêm một năm tích cóp thêm tiền và quan trọng là chờ chồng tôi được tuổi, sau Tết 2016, chúng tôi mới xây nhà. Hai vợ chồng lúc đó chỉ có 400 triệu, nhưng muốn xây nhà 2 tầng, tôi còn muốn tận dụng mái nhà để trồng rau và phơi giặt quần áo. Chúng tôi xác định, nếu phải vay mượn thì chỉ trong tầm 200 triệu để dễ kiểm soát.

Chúng tôi không thuê kiến trúc sư, tìm một ông thầu xâu dựng cá nhân, cùng ông ấy phác thảo qua ngôi nhà mà chúng tôi mong muốn: có một khoảnh sân nhỏ phía trước, nhà vệ sinh cộng sân sau kiêm giếng trời cuối nhà. Tầng trệt gồm phòng khách, cầu thang, phòng ngủ, bếp kiêm nhà ăn. Tầng trên gồm 2 phòng ngủ và một phòng thờ. Mái nhà dùng để đặt các thùng xốp trồng rau.

Chúng tôi lo mua toàn bộ vật tư, yêu cầu thợ trong 3 tháng phải hoàn thiện nhà. Anh em họ hàng lúc rảnh cũng qua hỗ trợ.

Để tiết kiệm tối đa chi phí, khi mua nguyên vật liệu, chúng tôi đều chọn loại rẻ. Tôi được một người bạn bán dược phẩm mách: nếu cùng một loại sản phẩm nhưng có ba mức giá thì thường loại đắt là tốt hơn hẳn, còn loại giá vừa và rẻ thực ra chất lượng không chênh nhau là bao. Và tôi cũng áp dụng điều đó khi mua vật liệu xây dựng nên đã muốn rẻ thì mua hẳn loại rẻ luôn.

Chúng tôi cũng cắt bớt nhiều hạng mục của ngôi nhà. Trong toilet, chúng tôi chỉ lắp một vòi hoa sen, không ngăn riêng các khu vực... Chúng tôi cũng không lắp tủ bếp, dự định sau này có tiền mới lắp. Người bán đất nói móng nhà xây được 4 tầng, nên vợ chồng tôi không làm lại móng, chỉ gia cố thêm một chút.

Cuối cùng sau 4 tháng, chúng tôi đã có nhà mới để ở, chỉ phải vay mượn thêm 20 triệu. Hai vợ chồng không sắm sửa đồ mới, mang từ phòng trọ cũ về.

Ở nhà mới rộng rãi, cả gia đình đều rất vui. Tuy nhiên, cuối năm 2016, một lần chúng tôi đi làm về thì phát hiện ra cả hai bức tường sau nhà bị nứt. Hóa ra, chiều đó, công ty môi trường cho ca nô đi nạo vét bùn và rác ở con kênh phía sau nhà. Bình thường, khi triều xuống, tường ngoài nhà tôi cách mép nước khoảng 10m.

Sau đó, chúng tôi mua xi măng và cát về tự trát lại tường nứt, rồi sơn lại tường, nhưng chỉ được một tháng, vết nứt lại lộ ra. Hai vợ chồng chán, không sửa nữa, chấp nhận sống chung với nhà nứt tường.

Cuối năm 2017, chúng tôi dự định thay đổi công việc, rao bán ngôi nhà này, định mua một căn hộ chung cư ở quận 7 để lấy tiền dư làm ăn. Tuy nhiên, khách đến nhà nhìn thấy tường nứt đều chê. Hai vợ chồng thuê thợ trát, sơn lại nhưng cũng chỉ được nửa tháng vết nứt lại lộ ra. Do không bán được nhà nên kế hoạch thay đổi công việc của chúng tôi cũng phải dừng lại.

Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền, có nhiều nguyên nhân có thể gây ra nứt tường. Hệ thống móng thiết kế và thi công không đạt yêu cầu nên không đủ khả năng chịu lực, gây lún không đều dẫn đến nứt tường. Do tường xây không đạt tiêu chuẩn, vữa hồ không đạt mức chuẩn, tường quá dài, quá cao mà không có hệ giằng. Do tô trát không đạt chuẩn: quá dày hoặc vữa quá non cũng có thể làm rạn nứt hồ tô.

Một số trường hợp nứt chân chim, nứt rạn bề mặt tường ít nguy hiểm, chỉ gây mất thẩm mỹ, nguyên nhân thường do trộn vữa không đều, bả matit quá dày hoặc dùng bả matit và sơn kém chất lượng.

Kiến trúc sư Truyền cho rằng, nếu muốn tận dụng móng cũ, cần xem hồ sơ thiết kế, biên bản thi công và hình chụp hiện trạng kèm theo. Nếu chỉ tin vào lời người bán thì rất khó để biết được chất lượng thật của hệ móng đó ra sao.

Về nguyên tắc, muốn nâng tầng thêm cho nhà đang có sẵn hay tận dụng móng cũ trước đó, bắt buộc phải có thẩm định chất lượng thực tế, nếu không thì rất nguy hiểm vì chưa chắc đã thi công đúng hồ sơ thiết kế cũ đang có.

Theo kiến trúc sư Truyền, để xử lý các vết nứt tường, đa phần phải khảo sát thực tế để biết nguyên nhân cụ thể thì mới có biện pháp xử lý được: gia cố thêm móng, thêm đà giằng...