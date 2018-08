- Xin ông cho biết những loại gỗ như thế nào được gọi là gỗ công nghiệp?

- Rất đơn giản: cái gì không phải tự nhiên, tức là công nghiệp. Bất cứ loại gỗ nào có sử dụng keo hoặc hóa chất để làm ra tấm gỗ đó thì được gọi là gỗ công nghiệp. Hầu hết gỗ công nghiệp được làm từ nguyên liệu tận dụng, tái sinh hay cành ngọn của gỗ rừng trồng để sản xuất. Thành phần chính vẫn là dăm gỗ (để sản xuất ván dăm), sợi gỗ (để sản xuất ván MDF), các lớp gỗ mỏng (để sản xuất ván ép, gỗ dán), các miếng gỗ nhỏ (dùng để sản xuất gỗ ghép). Tên quốc tế của gỗ công nghiệp là Wood-Based Panel.

Ông Lê Đức Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty An Cường, người từng được đào tạo về công gỗ công nghiệp tại Đức và có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Vậy làm thế nào để phân biệt gỗ tốt và gỗ xấu, thưa ông?

- Cũng như gỗ tự nhiên, có hàng tốt, hàng xấu tùy loại. Người tiêu dùng nên mua sản phẩm ở những công ty có uy tín, thương hiệu để có được hàng tốt. Gỗ công nghiệp loại tốt thường do các công ty lớn, uy tín, đầu tư máy móc và công nghệ sản xuất, sử dụng nguyên liệu chuẩn. Gỗ công nghiệp kém chất lượng có "tuổi thọ" rất ngắn, một vài năm sẽ bị hỏng, trong khi gỗ tốt có thể sử dụng tới hàng chục năm hoặc lâu hơn nữa.

- Xin ông cho biết khả năng chống mối mọt của gỗ công nghiệp?

- Đã là gỗ thì không tránh được mối mọt, kể cả gỗ công nghiệp hay gỗ tự nhiên. Tuy nhiên gỗ công nghiệp có sử dụng keo, hóa chất để sản xuất nên mối mọt sẽ kén và chậm ăn hơn gỗ tự nhiên. Nếu chúng ta sử dụng sản phẩm ở khu vực mối mọt thì sẽ bị ăn ngay, tốt nhất người dùng nên chống mối mọt đình kỳ, khoảng một đến hay 2 năm một lần.

- Còn khả năng chống nước của sản phẩm này thì sao, thưa ông?

- Đây là câu hỏi thường gặp nhất từ người tiêu dùng. Về vấn đề này thì gỗ công nghiệp giải quyết được. Gỗ công nghiệp có loại bình thường, loại chống ẩm, loại chống nước, và thậm chí loại dùng ngoài trời cũng có. Sử dụng gỗ công nghiệp đúng cách sẽ quyết định được độ bền của sản phẩm. Ví dụ bạn sử dụng ở những nơi khô ráo thì chỉ cần sử dụng loại tiêu chuẩn, nhưng chỗ ẩm ướt như tủ bếp thì nên dùng loại chống ẩm, tủ toilet nên dùng chống nước. Tất cả đều có sẵn trên thị trường.

- Hiện nay, thị trường dần có xu hướng sử dụng nội thất làm bằng MFC hay Laminate, ông nghĩ sao về chất lượng của những sản phẩm này?

- Rất tốt và rất đẹp nếu thi công tốt. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên sử dụng loại MFC và Laminate của những hãng có uy tín và thương hiệu thì sẽ được sản phẩm bền đẹp, không bay màu, thời gian sử dụng có thể tới 20 năm. Còn nếu mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng thì chỉ một thời gian ngắn là bị bay màu, trầy xước, bong tróc và hỏng.

Ví dụ cùng một loại gỗ MFC hay Laminate, có loại chỉ một vài năm là bị bay màu do không có lớp "overlay" thường gọi là lớp film chống trầy xước trên bề mặt gỗ. Lớp film này được ép nén dưới nhiệt độ và áp suất cao trên bề mặt gỗ, do vậy, độ chống trầy xước và bay màu rất cao, hàng chục năm cũng không sao, kể cả ở dưới ánh đèn neon hay halogen. Một yếu tố nữa, người dùng cần phải chú ý là độ dày lớp giấy in tạo vân gỗ bề mặt sản phẩm. Loại tốt phải là 80-85Gr/m2, và bắt buộc phải có lớp chống bay màu.

Ngọc Bích