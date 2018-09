Bình cây thông minh đặt tại nhà cả tháng không cần tưới

Cách đây 12 năm, anh Đỗ Hưng Thịnh (34 tuổi) chuyển sang sinh sống ở New Zealand. Khi ở Việt Nam, anh chưa bao giờ trồng trọt nhưng hiện nay, khu vườn nhà anh lại đủ loại rau Việt xanh tốt.

Dưới giàn bầu bí yêu thích của anh Thịnh có bộ bàn ghế để gia đình ngồi thư giãn.

Cách đây 2 năm, anh bắt đầu lên kế hoạch làm vườn. Trên diện tích đất 675 m2, anh dành 140 m2 làm nhà ở và garage. Phần đất còn lại dành làm bãi cỏ và trồng các loại cây rau.

Lúc đầu, anh Thịnh trồng các loại cây rau gia vị như thơm, ngổ, húng quế. Mỗi khi ăn phở, bún, anh có thể chạy ra vườn hái rau vừa tươi ngon, vừa tiện lợi trong khi ngoài tiệm giá đắt mà không tươi bằng. Sau 2 năm trồng trọt, vườn nhà anh đã có đủ các loại rau quen thuộc với người Việt như rau muống, bầu bí, mướp đắng, xà lách...

Chủ vườn chăm chút để có những luống rau muống, lá lốt xanh tươi.

New Zealand ở Nam bán cầu nên thời tiết ngược với Việt Nam. Cuối tháng 11 trời bắt đầu ấm dần (ban ngày là 16 độ C, ban đêm xuống còn 8 độ C), là thời điểm thích hợp trồng các loại rau quả Việt Nam như rau muống, rau cải, xà lách, bầu bí, mướp đắng. Tới tháng 6 là mùa đông ở New Zealand, cây rau không phát triển được nữa do trời lạnh và sương muối vào buổi sáng.

Chưa từng có kinh nghiệm trước đó nên anh Thịnh luôn tìm hiểu kỹ các thông tin trên mạng về cách trồng từng loại cây. Chủ vườn chia sẻ, việc quan trọng nhất là chuẩn bị đất tơi xốp và giàu chất dinh dưỡng.

Do trong vườn chủ yếu là đất phèn nên anh phải đi mua thêm đất ở cửa hàng về trộn lẫn để trồng rau. Ngoài ra, anh cũng mua 2 chiếc thùng lớn để đựng nước mưa.

Trái mướp đắng trồng ở nước ngoài nhưng cũng dài tới 30 cm.

Không chỉ phong phú và xanh tốt, vườn rau nhà anh Thịnh còn được quy hoạch gọn gàng. Anh Thịnh luôn thiết kế các chỗ trồng gọn gàng, có tính thẩm mỹ. Anh kể, bạn bè, khách tới chơi đều thích thú, khen và có chút ganh tị, mong muốn có khu vườn giống như nhà anh.

Mỗi cây trồng đều mang nhiều tâm huyết nhưng góc vườn mà anh Thịnh ưng ý nhất là giàn bầu bí và mướp. Những tán lá xanh ngắt, quả đung đưa gợi nhớ về quê hương Việt Nam thân thương nơi xứ người. Ngoài ra, anh cũng rất thích luống lá lốt vì không phải ai ở chỗ anh cũng trồng thành công.

Gia đình có được khu vườn đẹp, con trai nhỏ 8 tuổi của anh Thịnh cũng thỉnh thoảng ra giúp bố nhổ cỏ và tưới nước.

