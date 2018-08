Thể lệ cuộc thi thiết kế 'Ý tưởng cho phòng khách thượng lưu' / Giải thưởng đến 200 triệu cho mẫu thiết kế phòng khách

Nếu tone màu hồng nhạt mang tới sự dịu dàng, thoáng đãng thì màu hồng đạo mang đến vẻ đẹp ấm cúng, tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, những cô nàng ưa ngọt ngào cũng có thể chọn sơn phòng màu hồng phấn hay hồng pastel nhẹ nhàng.

Kiến trúc sư kết hợp tone màu hồng, xanh lá, xám và trắng cho phòng khách, mang đến sự trẻ trung, năng động, thanh lịch và không kém phần ngọt ngào.

Bộ ghế sofa tông màu pastel hồng phấn kết hợp với bộ ghế tựa màu xám, cùng với màu trắng của tường hay những chiếc đèn trần thả tạo nên sự kết hợp tinh tế, làm nổi bật không gian phòng khách.

Là một cô nàng năng động và hiện đại, chắc chắn phòng khách thượng lưu sẽ không thể thiếu những thiết bị công nghệ hiện đại như TV LG OLED Signature W. Được phát triển trên nền tảng công nghệ OLED tiên tiến nhất hiện nay, LG OLED Signature W có thiết kế tối giản theo triết lý "Less Is More" giúp loại bỏ hoàn toàn phần viền màn hình, độ mỏng chỉ 2,57mm khiến người xem liên tưởng tới môt bức tranh hay một khung cửa số nhìn ra bên ngoài.

Kết hợp hài hòa với các mảng màu của phòng khách, một thiết bị công nghệ siêu mỏng như bức tranh dán tường không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, mà còn tạo điểm nhấn khác lạ cho không gian phòng khách.

Trần Hồ Như Thúy