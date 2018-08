Tôn lá, tôn lợp là loại vật liệu được sử dụng phổ biến, nhằm bảo vệ nội thất của các công trình xây dựng (nhà dân, nhà xưởng, kho bãi...) khỏi các tác động xấu của thời tiết. Nhờ lợi thế độ bền, tuổi thọ cao (10 - 20 năm), tính thẩm mỹ, tiện dụng, chi phí lắp đặt rẻ... tôn lợp được giới xây dựng ưa dùng hơn các loại vật liệu khác.

Tôn chất lượng thấp, làm nhái hoặc gian lận độ dày tràn lan thị trường.

Đáp ứng nhu cầu người dân, hàng loạt nhà máy cán tôn, cửa hàng cung cấp mọc lên trên khắp các tỉnh thành. Đây cũng là lý do khiến thị trường "chợ đen" nhen nhóm xuất hiện, với hai chiêu trò chính: làm nhái tôn thương hiệu và gian lận dộ dày của tôn.

Theo ông Vũ Văn Thanh - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, các loại tôn giả công khai tồn tại trên thị trường không chỉ làm giảm uy tín các thương hiệu chính hãng, mà còn gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận biết bằng những cách dưới đây.

Quan sát dòng in vi tính

Tôn nhái thường là tôn chất lượng kém nhập lậu theo cuộn từ Trung Quốc nhưng gắn mác thương hiệu lớn. Sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, loại tôn này có dấu hiệu bị phai màu và bắt đầu han gỉ.

Để phát hiện, người dùng có thể quan sát dòng in vi tính trên cuộn tôn. Tôn giả nếu dòng in bị nhòe, không rõ ràng, sắc nét do bị bôi xóa, in đè lên; hoặc dòng in ngắn, không hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. Bạn cũng có thể kiểm tra và đối chiếu mã số của các cuộn tôn với nhà sản xuất, hoặc đại lý chính hãng.

Gửi mẫu tôn kiểm định

Tôn nhái thương hiệu thường có giá thấp hơn nhiều so với giá bán tại các đại lý phân phối chính hãng khoảng 10-15% trên mỗi đơn giá. Trong trường hợp tôn giả tinh vi, khó phân biệt được bằng mắt thường, người dùng có thể gửi mẫu tôn về doanh nghiệp sản xuất hoặc trung tâm kiểm định của Nhà nước nếu nghi ngờ hàng nhái. Lượng tôn gửi phải ít nhất 0,5 mm tôn và thời gian kiểm định khoảng 3-4 ngày.

Đọc ký hiệu MSC

Cán tôn mỏng hơn là một thủ thuật của các cơ sở sản xuất nhỏ nhằm “bịt mắt” người tiêu dùng. Thuật ngữ chỉ việc gian lận độ dày tôn mà giới buôn tôn thường gọi là "đôn dem" hoặc "tôn âm". Thông thường, độ dày của tôn có dung sai +/- 0,02mm. Tuy nhiên, người dùng có thể mua phải tôn 0,35mm nhưng độ dày thực chỉ 0,28mm hoặc mỏng hơn.

Tôn nhái thương hiệu thường có giá thấp hơn nhiều giá bán tại các đại lý phân phối chính hãng.

Người dùng không nên mua tôn có ký hiệu “MSC” trong chuỗi mã số in ở mặt sau tấm tôn. Đây là ký hiệu "ngầm" của giới buôn "tôn âm", để người bán hạ giá thành nếu cuộc ngã giá với khách chưa thành.

Quan sát thông số độ dày

Tôn bị “đôn dem” có thể là loại chính hãng, mỏng hơn nhưng bị tẩy thông số kỹ thuật. Do độ dày tôn chỉ tính bằng mm, nên người mua khó nhận biết bằng mắt thường. Giá thành thường rẻ hơn 15.000-25.000 đồng trên mỗi mét vuông so với tấm tôn quy chuẩn.

Tẩy xóa thông số độ dày in trên tấm tôn là một thủ thuật được các chủ cửa hàng buôn tôn giả trọng dụng. Mã số sản phẩm tôn thật là TKPMXXXXxxxx0,40mm (độ dày 0,4mm) có thể tẩy thành TKPMXXXXxxxx0,45mm (độ dày 0,45mm). Vì vậy, không nên mua tôn bị tẩy xóa, hoặc nhập nhèm con số chỉ độ dày.

Cân tôn

Người dùng có thể mua tôn theo cân hoặc yêu cầu chủ cửa hàng cân tôn đối chiếu. Trọng lượng mỗi mét "tôn âm" thường nhẹ hơn nhiều so với hàng chuẩn. Chẳng hạn như tôn lạnh màu khổ 1.200 mm, độ dày sau mạ 0,4mm thì nặng khoảng 3,3-3,5kg, nhưng tôn "MSC" thường nhẹ hơn ít nhất 0,4-0,5kg.

Đo độ dày bằng thước hoặc máy

Máy đo độ dài tôn.

Dùng thước kẹp hoặc máy đo cầm tay là cách xác định độ dày tôn chính xác nhất. Khi sử dụng máy đo cầm tay, người dùng cần lưu ý cách đo tôn đúng chuẩn, đặt vuông góc và khít với tôn. Nếu đặt nghiêng thước đo, kết quả đo có thể không chính xác, nhưng dung sai độ dày chỉ khoảng 0,02mm.

Kiểm tra lại khi giao nhận

Khi xem tôn tại cửa hàng, chủ cơ sở kinh doanh có thể đưa khách xem mẫu tôn chính hãng và hẹn vận chuyển đến công trình sau. Tôn có thể bị đánh tráo bằng hàng nhái, hàng mỏng hơn. Người dùng nên cẩn thận kiểm tra lại lần nữa.

Minh Tân