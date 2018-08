>> Dulux kỷ niệm 'một thập kỷ sắc màu'

Vào ngày 19 và 20/11 vừa qua, tại khách sạn InterContinental - Hà Nội và Sheraton - TP HCM, Công ty AkzoNobel và nhãn hiệu sơn Dulux đã tổ chức chương trình "Một thập kỷ sắc màu". Đây là sự kiện nhằm kỷ niêm 10 năm "ColourFuturesTM - xu hướng sắc màu" và công bố các chủ đề, màu sắc xu hướng trong năm 2014. Sự kiện đã quy tụ đông đảo giới kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất tại TP HCM và Hà Nội.

Ban lãnh đạo công ty AkzoNobel Việt Nam và đại diện Hội kiến trúc sư Việt Nam tham gia chương trình "Một thập kỷ sắc màu".

Dulux không chỉ là một trong những thương hiệu sơn hàng đầu về chất lượng sản phẩm mà còn dẫn đầu về giải pháp màu sắc. ColourFuturesTM - xu hướng sắc màu mà Dulux công bố hàng năm luôn được giới chuyên môn mong đợi nhờ sự cập nhật và phản ánh những khuynh hướng kinh tế, xã hội và thiết kế. Năm 2014 đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi ấn bản "Xu hướng sắc màu" đầu tiên được ra mắt giới thiết kế và kiến trúc năm 2004. Đây cũng là dịp để Dulux thể hiện sự tri ân đối với sự ủng hộ của giới kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất Việt Nam đã tin tưởng, ứng dụng những dự đoán sắc màu xu hướng của tập đoàn hàng năm vào công trình thiết kế của mình.

Tại sự kiện này, Dulux cũng đã công bố tới các nhà thiết kế màu sắc và 5 chủ đề chính của 2014, được phát triển dựa trên ý tưởng chủ đạo của năm là "Giải phóng tiềm năng". Chúng ta đang sống trong giai đoạn có nhiều thay đổi lớn. Để nắm bắt và tận dụng được cơ hội mới, mỗi người cần phải giải phóng tiềm năng bằng cách khai thác và đánh giá lại những gì đang sở hữu hoặc tồn tại xung quanh mình. Điều này không chỉ áp dụng cho quốc gia, doanh nghiệp hay cá nhân mà còn có thể áp dụng trong cả không gian sống.

Xanh mòng két (teal) được tôn vinh là sắc màu của năm 2014.

Theo đó, xanh mòng két (teal) được tôn vinh là sắc màu của năm và 5 chủ đề chính được phát triển dựa trên ý tưởng chủ đạo lần này là: Secret Garden (khu vườn bí ẩn); Do it now (hành động); Urban Folk (văn hóa dân gian thành thị); Silent Revolution (tìm về bình yên); Margin Of Proof (ranh giới tư duy).

Anh Nguyễn Hữu Vinh - Ths. nhà thiết kế nội thất - giảng viên trường Đại học Kiến Trúc TP HCM sau khi tham gia chương trình tối 20/11, chia sẻ: "Đây là một xu hướng màu sắc thuyết phục đối với giới thiết kế chuyên nghiệp vì màu xanh mòng két - gam màu đặc biệt pha trộn giữa xanh dương và xanh lá, có tính ứng dụng rộng rãi, linh hoạt và dễ thích nghi với nhiều không gian có chức năng khác nhau".

Trình diễn thời trang "Sắc màu của năm 2014 - xanh mòng két".

Chương trình vừa qua đã khép lại trong sự hài lòng và đánh giá cao của các anh chị thiết kế, kiến trúc và trang trí nội thất cho hành trình 10 năm xu hướng sắc màu, cũng như mang đến cho giới chuyên môn những luồng gió sắc màu mới, đa dạng và lạc quan hơn, phù hợp với khuynh hướng phát triển của kinh tế, xã hội và ngành thiết kế tại Việt Nam trong năm 2014.

(Nguồn: Dulux Việt Nam)