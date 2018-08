Từ lâu, trên thế giới, tấm thạch cao đã và đang là giải pháp thay thế cho tường gạch truyền thống khi xây dựng và trang trí nội thất cho các công trình hiện đại. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng thạch cao trên đầu người năm 2012 đã đạt mức 10m2 một người một năm, cao hơn gấp 20 lần so với thống kê tại Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng tấm thạch cao trong thiết kế và thi công tại Việt Nam được dự đoán sẽ tăng mạnh trong 5 năm tiếp theo. Tấm thạch cao được biết đến qua các sản phẩm trần, tường và vách ngăn bằng vật liệu thạch cao.

Tấm thạch cao là loại vật liệu xây dựng rất thân thiện với môi trường, tỷ lệ tái chế đạt mức 100%. Đây cũng chính là lý do vật liệu này trở thành lựa chọn hàng đầu trong các công trình kiến trúc xanh, an toàn với môi trường và sức khỏe con người. Nhờ trọng lượng nhẹ, tấm thạch cao được sử dụng trong hầu hết các công trình cao tầng nhằm giúp giảm tải cho nền móng và do đó, thu gọn kết cấu khung. Bên cạnh đó, việc dễ tháo lắp và dễ tạo hình giúp quá trình thi công tấm thạch cao nhanh hơn nhiều so với tường gạch, dẫn đến tiết kiệm chi phí cho công trình.

Tấm thạch cao có bề mặt láng mịn và tính thẩm mỹ cao.

Tấm thạch cao có bề mặt láng mịn, mang tính thẩm mỹ cao nên được các nhà kiến trúc sư ưu chuộng, nhằm sáng tạo ra các mẫu thiết kế ấn tượng. Tấm thạch cao cao cấp ngoài khả năng cách âm tốt, chịu va đập với cường độ cao còn có khả năng chống ẩm và cách nhiệt tốt. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ứng dụng tại các quốc gia khí hậu gió mùa nóng ẩm như Việt Nam.

Bên cạnh hàng loạt ưu điểm kể trên, các công trình thi công bằng tấm thạch cao thỉnh thoảng vẫn xảy ra các sự cố như sập trần, thẩm thấu (do độ ẩm), độ chịu lực thấp... Tuy nhiên, nguyên nhân của các sự cố kể trên là do vật liệu tấm thạch cao được sử dụng không đạt tiêu chuẩn, quy trình thi công không đạt chất lượng, hệ thống khung xương không đủ chắc chắn... Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện các loại tấm thạch cao chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ASTM (Mỹ) và được ưa chuộng tại Việt Nam. Tiêu biểu trong số đó là tấm thạch cao Gyproc của Tập đoàn Saint-Gobain (Pháp).

Các sản phẩm tấm thạch cao Gyproc của Tập đoàn Saint-Gobain.

Một xu hướng mới của nhiều gia đình hiện đại là thay đổi bố cục phòng ốc ngôi nhà sau 5 đến 10 năm. Nhu cầu này phát sinh khi đôi vợ chồng trẻ sinh thêm con cái, gia đình có thêm người sống hay đơn giản chỉ muốn thay đổi hướng phòng, bố cục ngôi nhà theo phong thủy.

Nếu những ngôi nhà này được ngăn phòng bằng vật liệu truyền thống như gạch. Việc này đòi hỏi mất rất nhiều thời gian và phiền toái vì bụi bặm và tiếng ồn trong quá trình thi công. Khi đó, tường thạch cao sẽ là giải pháp thay thế để giải quyết các vấn đề này.

Sử dụng tấm thạch cao cho bố trí phòng ốc.

Ông Olivier de Bayser - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam cho biết: "Tấm thạch cao là loại vật liệu xây dựng được ưa chuộng trên thế giới hiện nay. Ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng thạch cao trong các công trình xây dựng lớn và hiện đại đang dần trở thành xu hướng. Không dừng lại ờ các công trình lớn, điều đáng ngạc nhiên là ngày càng nhiều tấm thạch cao cũng được sử dụng rộng rãi cho các công trình nhà dân dụng. Thật sự là một điều khích lệ đối với chúng tôi khi thấy các sản phẩm của mình được nhiều người tin dùng".

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2005, tấm thạch cao của thương hiệu này đang dẫn đầu thị trường tấm thạch cao chất lượng cao và được phân phối thông qua Công ty CPCN Vĩnh Tường, Công ty TNHH TM và DV Thanh Bình, DNTN TM Huy An, Công ty TNHH TM và DV Tông Hy.

