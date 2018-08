Sang trọng theo Thu An - Thư ký tòa soạn Tạp chí phong cách sống nổi tiếng Robb Report là một khái niệm chủ quan.

Thu An cho rằng, với người này có thể là chiếc túi Hermès đắt tiền hay chuyến du ngoạn trên du thuyền siêu sang. Đối với người khác có thể là bữa tối giữa hoang mạc Sahara do đầu bếp gắn sao Michelin đảm trách. Do quy đổi ra vật chất, nên phần lớn mọi người tin rằng những căn hộ có giá bán cao là sang trọng và đẳng cấp.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm một căn hộ sang trọng cho gia đình, Thu An ưu tiên hàng đầu không gian sống yên tĩnh, riêng biệt, thiết kế thông minh và nhà đầu tư uy tín. "Tôi mơ được sống trong không gian xanh với cảnh quan tuyệt đẹp, nơi có những người cùng chung giá trị sống với mình", Thu An chia sẻ.

Vẻ sang trọng trong không gian sống rộng mở, nơi gia chủ có thể phóng tầm mắt ra xa.

Theo David Hodkinson - Giám đốc thiết kế của Noor, một công ty về kiến ​​trúc và thiết kế nội thất nổi tiếng tại TP HCM, không gian sống sang trọng phải mang đến sự trải nghiệm và kết nối. Đó có thể là vật liệu hoàn thiện tinh xảo hay tầm nhìn đáng giá mà ít người có khả năng sở hữu. Sang trọng là bất kỳ điều gì mang đến cho gia chủ cảm giác chân thật về nơi đang sống.

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Xây dựng Coteccons cho rằng: "Theo tôi, sự sang trọng của một căn hộ không chỉ được thể hiện ở việc lựa chọn vật liệu xây dựng hay tên tuổi các thương hiệu được đưa vào hoàn thiện căn hộ, mà quan trọng hơn là yếu tố không gian và thiết kế. Các căn hộ cao cấp thường có không gian rộng, diện tích sử dụng lớn, mang lại cảm giác thoải mái. Đặc biệt, khi người mua căn hộ ngày càng am hiểu và tinh tế, thì sản phẩm ngoài tính hữu dụng cần mang lại tầm nhìn thẩm mỹ, tăng mức độ thưởng thức cho chủ nhân".

Căn hộ cao cấp Sky Residences trên độ cao 100m.

Vẻ sang trọng tại chuỗi căn hộ cao cấp Sky Residences, thuộc dự án City Garden (TP HCM) được các doanh nhân thành đạt đánh giá cao. Không gian sống yên tĩnh và rộng mở trên độ cao 100m, hoàn toàn tách biệt với thành phố nhộn nhịp bên dưới. Trần nhà cao và các cửa đều làm bằng kính trong suốt, cho gia chủ trải nghiệm ngắm đường chân trời tuyệt đẹp hay những sắc màu rực rỡ của thành phố.

Khái niệm sang trọng bắt đầu hình thành bởi tầm nhìn của các nhà phát triển. Đối với căn hộ Sky Residences, các tiêu chuẩn sang trọng đã được chủ đầu tư xây dựng ngay từ bước quy hoạch tổng thể, lựa chọn vật liệu, cho đến khi tích hợp các dịch vụ và tiện ích sau này.

An San