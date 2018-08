Bồn nước cồng kềnh và hệ thống thu nhiệt đặt chung trên mái nhà, dễ khiến phần mái trở nên nặng nề và phá vỡ thẩm mỹ tổng quan của ngôi nhà. Ngoài ra, hệ thống hấp thu nhiệt bằng ống thủy tinh có thể không đảm bảo an toàn, do có độ chịu lực giới hạn.

Để ngoại thất ít bị ảnh hưởng bởi các thiết bị kỹ thuật, nhiều gia chủ lựa chọn lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng. Máy có thiết kế tách rời bồn nước và tấm thu nhiệt. Thay vì đặt cả 2 lên mái nhà, gia chủ có thể di chuyển bồn nặng xuống tầng gác mái. Tấm thu nhiệt có bề mặt phẳng bằng kính cường lực, còn giúp thiết bị hòa hợp vào kiến trúc ngôi nhà, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngoại thất.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng giúp tôn lên vẻ đẹp mỹ quan của ngôi nhà.

Theo bà Huỳnh Thị Minh Thư - Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển của Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Mặt trời Bách khoa (SolarBK), máy nước nóng tấm phẳng có nhiều tính năng nổi trội và mang lại giá trị thẩm mỹ cao cho tổng thể ngôi nhà.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng tấm phẳng được nhiều kiến trúc sư sử dụng trong các dự án xây dựng. Không chỉ tôn lên vẻ mỹ quan cho ngôi nhà, thiết bị còn đảm bảo tính an toàn cho gia đình. Tấm thu nhiệt sử dụng kính cường lực Low Iron, giúp chịu lực do va đập tương đương mưa đá 25mm và tăng độ bền sản phẩm. Nếu bị va đập mạnh, tấm thu nhiệt cũng không vỡ thành các mảnh sắc nhọn nguy hiểm. Máy cũng hoạt động an toàn dưới áp lực cao, có van an toàn tự động xả hơi khi áp lực vượt quá ngưỡng cho phép.

Hiện nay, nhiều gia đình đã cải tiến phòng tắm thành không gian thư giãn ấm áp và lãng mạn. Họ chọn hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời có kèm bơm tăng áp, không chỉ giúp đẩy nhanh thời gian có nước nóng, mà còn tăng lực tia nước ấm để massage cơ thể như tại spa. Ngoài ra, một số dòng máy được gắn thêm bộ điều khiển thông minh, giúp đảm bảo nhiệt độ và cung cấp nước nóng liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

An San