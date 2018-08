Ths.KTS Nguyễn Thu Phong chia sẻ: "Trong bộ sưu tập 'Do it now', song hành với sự biểu cảm của bảng màu là xu hướng tái chế các vật liệu, vật dụng đã qua sử dụng. Đây sẽ là một xu thế được áp dụng nhiều tại Việt Nam, đặc biệt là những gia chủ trẻ tuổi, cá tính".