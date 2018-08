Dự án căn hộ The Bridgeview (quận 7, TP HCM) sử dụng sơn ngoại thất cao cấp Dulux Weathershield, nhằm hạn chế các tác động có hại của thời tiết. Dự án của chủ đầu tư Nam Long, đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản. The Bridgeview là một trong những dự án đầu tiên đạt chứng chỉ EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Sau một năm mở bán, hơn 90% căn hộ The Bridgeview đã có chủ.