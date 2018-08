Sự tối giản và tính thiền không chỉ biểu lộ trong văn hóa, mà còn thể hiện đậm nét trong kiến trúc Nhật. Những yếu tố này khiến nhà kiểu Nhật trở thành phong cách kiến trúc được ưa chuộng và ứng dụng tại nhiều quốc gia.

Thiết kế tối giản

Diện tích nhà kiểu Nhật không lớn, khá tương đồng với nhà phố tại các đô thị Việt. Người Nhật thường dùng khẩu ngữ "Danshari - Cuộc sống đơn giản nhưng đáng sống" để hình dung về ngôi nhà mơ ước của mình. Đó là không gian nhỏ xinh, ấm áp, gọn gàng và khiến gia chủ tìm thấy cảm giác yên bình khi tìm về.

Ngôi nhà phong cách Nhật ấm áp, gọn gàng và chan hòa nắng gió.

Xu hướng đơn giản và tiết kiệm cũng là đặc trưng của khu căn hộ Flora Anh Đào Anh Đào (Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP HCM), dự án tiêu điểm của chủ đầu tư Nam Long mang phong cách Nhật. Gói gọn trong diện tích 54-67m2, các căn hộ đều gồm 2 phòng ngủ chan hòa nắng gió. Toàn bộ sàn nhà lót gỗ ấm cúng. Hệ thống cửa lùa giúp tiết kiệm diện tích và mở rộng tầm nhìn. Kệ bếp gọn gàng, tiện lợi cùng khu giặt phơi biệt lập... khiến căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt, giải trí và thư giãn.

Hiệu quả không gian

Trong nhà Nhật không có chỗ cho sự lộn xộn và chi tiết thừa, mọi thứ phải tối giản và hiệu quả về công năng. Vì vậy, để đảm bảo tiêu chuẩn của một căn hộ "condo" đúng chất Nhật, hiệu quả không gian sử dụng tại Flora Anh Đào cũng được phát huy triệt để từng cm. Khoảng không 5m2 vẫn có thể trở thành phòng ngủ mini cho bé với đầy đủ giường tủ và bàn học.

Các chi tiết đều được tính toán hiệu quả công năng.

Các kiến trúc sư cũng cân nhắc công năng từng khu vực, lối lưu thông cũng như nội thất đồng bộ. Phòng ngủ là nơi đón nắng sớm, phòng khách mở ra không gian xanh, khu vui chơi dành cho con trẻ được ưu tiên thoáng khí nhất căn hộ. Những gam màu trung tính chiếm chủ đạo, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường... cũng là những điểm nổi bật khiến Flora Anh Đào trở thành một trong những căn hộ kiểu Nhật đáng sống đối với các gia đình hiện đại.

Tính thiền và màu xanh

Người Nhật quan niệm, một không gian sống tiện nghi không bao giờ khép kín sau những cánh cửa. Trong kiến trúc, yếu tố thiền và xanh không thể thiếu để xây dựng cuộc sống an nhiên và khỏe mạnh.

Trong kiến trúc Nhật, yếu tố thiền và xanh không thể thiếu để xây dựng cuộc sống an nhiên và khỏe mạnh.

Vì vậy, khu căn hộ Flora Anh Đào có diện tích 16 ha nhưng mật độ xây dựng khá thấp, khoảng 28%. Phần lớn không gian còn lại được dành cho cây cỏ, mặt nước và các tiện ích cộng đồng như khu vườn Nhật, BBQ, khu cà phê, hồ bơi, sân thể thao ngoài trời, nhà trẻ, khu thương mại... Phần lớn các căn hộ đều có tầm nhìn rộng và thoáng ra cảnh quan sông rạch, sân vườn hay xa hơn cả là không gian xanh mát của khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Hiệu quả an ninh

An ninh là tiêu chuẩn không kém phần quan trọng để hoàn thiện lối sống Nhật. Có đến 95% người Nhật thuê nhà lưu trú tại Việt Nam coi yếu tố an ninh, biện pháp phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm khi sự cố… là tiêu chí hàng đầu. Ngoài thiết kế biệt lập, Flora Anh Đào phải xây dựng hệ thống theo dõi an ninh 24 giờ bằng video phone, thẻ từ, hệ thống camera...

Khu căn hộ Flora Anh Đào là dự án mới của chủ đầu tư Nam Long, được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí Getable (Trong tầm tay), Green (Không gian xanh mát) và Greater (Nâng tầm cuộc sống). Trực tiếp giám sát thi công là Công ty Delta Construction Management (Mỹ). Căn hộ sẽ bàn giao vào tháng 6/2016. Giãn tiến độ đóng 30% vốn ban đầu, ưu đãi vay 70% với lãi suất 7% ổn định trong 3 năm. Thông tin tại đây hoặc liên hệ 0933 867 772.

An San