Nhà ga Grand Central Terminal tại New York, Mỹ được đưa vào phim như bị phá hủy trong bộ phim "Ngày tận thế" hay bị nhấn chìm trong The Day After Tomorrow. Nhà ga này vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều đạo diễn phim khác. Ảnh: nan pamleros.