Với trẻ nhỏ, ngôi nhà là cả thế giới thú vị cần khám phá. Do đó, dù có phòng riêng nhưng trẻ lúc nào cũng cần thêm không gian để có thể tự do bày bừa, nghịch ngợm và thỏa sức vẽ. Những bức tường rộng rãi, sạch sẽ luôn nằm trong tâm điểm "tấn công" của nhiều đứa trẻ. Ở độ tuổi mẫu giáo, bé thích thể hiện tài năng thông qua những nét vẽ nguệch ngoạc, đầy màu sắc. Nhưng do chưa hình thành ý thức rõ ràng nên bé có thể tùy hứng vẽ vào bất kỳ khoảng trống nào trên tường nhà. Đó là cách trẻ bộc lộ sự phát triển tự nhiên.

Vì thế, nhiều bậc cha mẹ cố gắng tìm cách "khoanh vùng" trẻ trong một phạm vi bức tường cố định nào đó nhưng vô hiệu. Cách tốt nhất là chọn sơn tường dễ lau chùi để không phải nơm nớp lo sợ tường sẽ bị bám bẩn, lại vừa giúp con trẻ có thêm chốn vui chơi.

Bạn chỉ cần dùng khăn ướt thấm nước xà phòng pha loãng là có thể dễ dàng làm sạch vết bẩn nhanh chóng.

Các loại vết bẩn mà trẻ hay gây ra nhất có thể kể đến là nước cola, nước cam ép, nước tương, chocolate, kem, bút dạ quang, phấn, bùn đất... Khi chọn sơn dễ lau chùi ứng dụng công nghệ đột phá KidProofTM có trong sản phẩm Dulux EasyClean Plus lau chùi vượt bậc, bạn chỉ cần dùng khăn ướt thấm nước xà phòng pha loãng là có thể dễ dàng làm sạch vết bẩn nhanh chóng. Công nghệ này tạo một lớp màng bảo vệ đặc biệt, chống bám bẩn, chống thấm nước cũng như làm chậm quá trình thẩm thấu vào lớp màng sơn của các vết bẩn gốc nước, hỗ trợ việc lau chùi các vết bẩn "cứng đầu", đồng thời bảo vệ màng sơn, giúp giữ màu sơn luôn sáng, đẹp như mới dù lau chùi nhiều lần.

Sản phẩm không thêm chì hay thủy ngân và có hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi) thấp nên nhẹ mùi, được Ủy ban môi trường Singapore cấp chứng nhận Nhãn Xanh.

Chọn sơn dễ lau chùi là cách thông minh để tăng thêm không gian vui chơi cho trẻ mà không phải tính đến phương án xây thêm phòng hay nới rộng bất cứ vị trí nào trong nhà chỉ để thỏa thú vui bày bừa của trẻ.

(Nguồn: Dulux)