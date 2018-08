Ở độ tuổi 42, Michael S Smith đã trở thành một trong những nhà thiết kế được tôn vinh trên thế giới. Với nhiều dự án lớn ở Mỹ và châu Âu, ông đã thiết kế dinh thự cho rất nhiều nhân vật nổi tiếng như Cindy Crawford, Wendi và Rupert Murdoch hay cặp vợ chồng Kate Capshaw - Steven Spielberg.

Nhà thiết kế Michael S Smith.

Kết hợp sự tinh tế của phong cách châu Âu với tính hiện đại của Mỹ, những tác phẩm của Michael Smith mang lại cho người tiêu dùng cảm nhận nhẹ nhàng, thong dong nhưng không kém sang trọng. Ha bộ sưu tập For Town và For Loft do ông thiết kế độc quyền cho thương hiệu KALLISTA thuộc công ty Kohler là ví dụ điển hình.

Nước Mỹ của những năm 30

Bộ sưu tập For Town lấy cảm hứng từ căn hộ cổ điển của những năm 1930 tại khu phố Park Avenue - New York. Michael S Smith chia sẻ: "Khi thiết kế For Town, tôi muốn tạo ra một thiết kế cổ điển và tồn tại mãi với thời gian". Đồng thời ông cũng khai thác triệt để các tính năng cao cấp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Điều đó kết hợp nhuần nhuyễn với sự sáng tạo đến từng chi tiết thiết kế đã khiến bộ sưu tập For Town tái hiện sống động nét đẹp xưa cũ của nước Mỹ phồn hoa những năm 30.

Bộ sưu tập For Town.

Sản phẩm chủ đạo của For Town là vòi sen tắm mang dáng dấp cách tân của chiếc điện thoại quay số cổ điển, được mạ màu vàng đồng mờ. Chúng thỏa mãn dụng ý của tác giả khi muốn tạo ra một lớp áo xưa cũ nhưng vẫn sang trọng. Điểm nổi bật khác của bộ sản phẩm là ở các "thiết kế nếp gấp": từ hình dáng của chậu rửa mặt, vòi sen tắm cho đến các chi tiết nhỏ của gương, móc treo khăn… đều thống nhất sử dụng những nếp gấp tinh tế, vẽ nên đường nét hoài cổ về một New York hoa lệ và nước Mỹ của những ngày tháng cũ. For Town là một ví dụ tuyệt vời của KALLISTA trong việc tạo ra các thiết kế vượt thời gian.

Cái nhìn lãng mạn và đắm say

Khác với cảm hứng rõ ràng về một chủ đề nhất định trong For Town, For Loft của Michael S Smith lại đi theo một cảm hứng khác. Đó là một cái nhìn lãng mạn và đắm say, là điểm giao thời giữa cổ điển và hiện đại.

For Loft là một tổng hợp của những thiết kế tiện dụng, cung cấp chức năng tối ưu làm điểm mấu chốt. Sự điểm tô cho vẻ bề ngoài của For Loft chính là mảnh ghép cuối cùng làm nên một kiệt tác hoàn hảo khi Michael S Smith khoác lên mình các sản phẩm một cái nhìn cổ điển và nhẹ nhàng.

Bộ sưu tập For Loft.

Bộ sưu tập này mang đến cho gia chủ sự tinh tế và cả tính tiện dụng, là sự lựa chọn tốt cho những không gian được chủ nhân chăm chút nhất. Mặc dù For Loft được thiết kế phù hợp để làm điểm nhấn cho những ngôi nhà mang phong cách hiện đại, nhưng không vì thế mà nó mất đi vẻ dịu dàng và tính nghệ thuật. Những đường nét mềm mại, dáng cong đậm nét hoài cổ xuất hiện trong thiết kế của vòi nước, chậu rửa mặt, vòi sen tắm… là một ánh nhìn lãng mạn trong không gian tiện nghi, hiện đại của những căn hộ ngày nay.

(Nguồn: Kohler Việt Nam)