Ở mỗi thời điểm, xu hướng trang sức của phái nữ đều có sự khác biệt. Trước đây, chị em chỉ quan tâm đến những món trang sức như bạc, vàng. Bạc 925 từng tạo nên làn sóng rầm rộ khi các thương hiệu nữ trang thi nhau ra mắt nhiều loại dây, lắc, charms bằng bạc.

Mốt đeo đá cùng đồng hồ được nhiều chị em hưởng ứng.

Sau đó, các ngôi sao, diễn viên, ca sĩ... tích cực lăng xê mốt đeo đá cùng đồng hồ. Phái đẹp liền ngay lập tức hưởng ứng trào lưu này, lùng sục những mặt đá màu, vòng tay thạch anh, đá tượng trưng cung mệnh.

Hiện nay, trang sức phong thủy hầu hết được làm từ dòng đá bán quý như: thạch anh, mã não, ngọc bích, peridot, sapphire... với màu sắc đẹp, độ tinh khiết cao.

Không chỉ dành cho người trưởng thành, đá phong thủy còn được quan tâm bởi nữ giới độ tuổi 25-30, thu nhập cao. Lý do, trong quan niệm của người Á đông, dòng trang sức này tượng trưng cho sự bình an, may mắn và chỗ dựa tinh thần cho người mang nó.

Theo quan niệm của người Á đông, đá phong thủy mang đến bình an, may mắn.

Ngoài giá trị tinh thần, những cô gái sở hữu chiếc dây chuyền tourmaline, vòng đá thạch anh tóc hay chiếc nhẫn đá đào hoa bên cạnh bộ đầm nhã nhặn, lối trang điểm nhẹ nhàng đều toát lên thần thái sành điệu.

Nhiều chị em thích sưu tầm các món nữ trang này còn vì khi đeo, chúng mang đến cảm giác quyền lực hơn và thể hiện được triết lý sống yêu quý bản thân, trau chuốt vẻ ngoài.

Bí quyết chọn mua trang sức phong thủy

Thị trường đá phong thủy sôi động ở cả cửa hàng truyền thống đến online với vô vàn lời tư vấn chọn đá hợp cung mệnh, ngũ hành. Tìm kiếm từ khóa "đá phong thủy hợp với cung mệnh" trên Google có đến 14,5 triệu kết quả trong 0,43 giây. Thậm chí người thân, đồng nghiệp xung quanh cũng luôn sẵn sàng trở thành những tư vấn viên để bạn chọn lọc được loại đá, linh vật hợp tuổi.

Nhu cầu sở hữu tăng cao, các chị em sẵn sàng móc hầu bao để mua "may mắn" nhưng để chọn được món đồ phong thủy chất lượng không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, sành điệu không chỉ là đeo trang sức phong thủy mà bạn còn phải trở thành người tiêu dùng thông minh khi phân biệt được hàng thật, hàng giả giữa muôn vàn thương hiệu, chất lượng, kiểu dáng...

Các món nữ trang phong thủy được chế tác tỉ mỉ từ kiểu dáng đến màu sắc.

Theo một số chuyên gia về đá, để phân biệt đá thật và giả, việc đầu tiên là phải quan sát. Một viên đá tự nhiên thì hay có vết như rạn, nứt, vân, tạp chất trong lòng đá, có thể quan sát được bằng mắt thường. Ngoại trừ thạch anh trắng, thạch anh khói, obsidian là những loại đá sạch trơn và có giá thành rất rẻ, còn lại các loại đá khác đều có thể nhận biết bằng cách này. Những chiếc vòng tay trong vắt, không một chút gợn, màu sắc rực rỡ thì có thể là hàng dởm.

Với các dòng trang sức, bí quyết đơn giản và chính xác nhất là chọn nhãn hàng, cửa hàng uy tín. Đi kèm đó là những chứng nhận, giấy giám định rõ ràng chi tiết để không phải "tiền mất tật mang". Phiếu kiểm định của các trung tâm uy tín sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chủng loại đá, tự nhiên hay nhân tạo, có xử lý hay không, kích thước, khối lượng, hình dạng.

Dây chuyền mặt đá phong thủy của thương hiệu Gypsy.lala.

Một trong những thương hiệu trang sức phong thủy tại TP HCM là Gypsy.lala. Được thành lập từ năm 2014, cửa hàng cung cấp các sản phẩm trang sức bạc, đá từ nguyên vật liệu thiên nhiên có giấy giám định của Trung tâm nghiên cứu địa chất - đá quý tại Việt Nam. Khâu chế tác trang sức được quản lý chặt chẽ từ chọn đá đến lên mẫu thiết kế, thành phẩm đến tay khách hàng.

Các mẫu trang sức đá phong thủy được chế tác thủ công, tinh xảo trên chất liệu bạc chuẩn Thái 925 và hàng chục dòng đá ưu linh, ruby, tourmaline, garnet, emerald, moonstone, thạch anh tím, thạch anh vàng, thạch anh tóc... Đội ngũ thiết kế cũng sẽ tư vấn, kết hợp các nguyên liệu nhằm tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất đối với mỗi khách hàng.

Cửa hàng thiết kế thanh lịch, đa dạng lựa chọn cho chị em.

Đại diện Gypsy.lala chia sẻ, là phụ nữ, đừng ngần ngại chọn một viên đá dành riêng cho bản thân. Không chỉ để làm đẹp, món trang sức tỏa sáng và mang đến an lành sẽ giúp bạn tự tin hơn mỗi khi xuống phố, bận rộn với công việc hay tiếp thêm chút động lực trước mỗi kế hoạch đề ra.

Hoài Nhơn