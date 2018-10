Có nên xây nhà kéo dài qua 2 năm?

Tôi muốn làm một phần mái bằng kính trên sân trượng để lấy ánh sáng, và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Theo tôi tìm hiểu thì có thể dùng hai loại - kính cường lực hoặc kính dán 2 lớp. Trong hai loại đó, loại nào an toàn hơn? Nhờ kiến trúc sư tư vấn.

Bình An

Cả kính cường lực và kính dán đều là những loại kính hiện rất phổ biến dùng trong xây dựng công trình. Về nguyên tắc chung, kính cường lực có khả năng chịu lực cao, dùng ở những nơi mà tấm kính phải chịu lực trực tiếp, sử dụng với các hệ phụ kiện kim khí, như cánh kính không khung; cabin buồng tắm đứng; hay ở các sàn kính cần chịu lực, mặt bậc cầu thang. Còn kính dán dùng ở những nơi không cần chịu lực, có khung, nẹp, đố như kính trong cánh cửa (có khung), vách kính cố định, lan can có hệ định vị.

Kính làm mái, về nguyên tắc phải sử dụng kính an toàn - ở đây hiểu là an toàn sát thương - khi kính bị vỡ không (hoặc giảm thiểu khả năng) gây nguy hiểm cho người sử dụng, sinh hoạt. Cả hai loại kính trên đều được xếp vào loại kính an toàn. Kính cường lực (tempered glass) khi vỡ sẽ bị phá huỷ thành những mảnh vụn nhỏ, không sắc cạnh, giảm khả năng gây sát thương. Còn kính dán (laminated glass), khi bị vỡ tấm kính vẫn định hình bởi lớp phim PVB, hiểu đơn giản như là màng keo dán ở giữa, trông sẽ như những vết nứt.

Sử dụng loại kính nào còn phụ thuộc vào hệ kết cấu khung mái. Nếu như mái sử dụng những tấm kính lớn, thì nên sử dụng kính cường lực, vì có độ cứng cao, có khả năng chịu tải bản thân tốt hơn; còn nếu khung mái cho phép chia thành nhiều tấm nhỏ, thì có thể sử dụng kính dán.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là mái thì sẽ chịu nhiều tác động thời tiết, đặc biệt là sự thay đổi nhiệt độ. Kính dán 2 lớp (hoặc nhiều hơn 2 lớp) có màng keo ở giữa, màng này có thể bị lão hoá bởi những tác động thời tiết nói trên, gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ và hệ số an toàn. Một lưu ý khác là kính cường lực thành phẩm sẽ không thể gia công (cắt, khoan, mài), nên nếu thay đổi kết cấu hay kiểu dáng khung mái, thì sẽ khó tận dụng lại được; còn kính dán thì có thể gia công như kính thông thường.

Về giá cả, kính cường lực 8 mm và kính dán 8.38 mm (dán 1 tấm 5 mm và 1 tấm 3mm) trên thị trường có giá tương đương nhau, khoảng 550.000 - 650.000đ/m2; tuỳ phôi kính và đơn vị sản xuất.

