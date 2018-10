Nhà mới xây đã nứt dọc ngang nhiều chỗ, có dễ sập?

Tôi đang sống ở Đà Lạt. Tôi có ngôi nhà cấp 4, xây năm 2005. Khi xây phần móng tôi chỉ đổ kiềng và sau đó là xây gạch lên, do không đủ tiền. Sau một thời gian sử dụng thì matit bung ra hết, từ mặt nền lên khoảng 1,4 m.

Cách đây 2 năm tôi cho đóng gạch mặt trong cao 1,4 m, matit và sơn cẩn thận, mặt ngoài phần chân tường đóng gạch cao 40 cm và sơn hết tường. Sau một năm tường phía trong phần không đóng gạch lại tiếp tục bung matit trông rất mất thẩm mỹ. Tôi kiểm tra mặt phía tường bên ngoài thì không thấy có dấu hiệu bị nứt hay bong matit gì. Tường phía ngoài tiếp xúc với ánh nắng cách tường hàng xóm khoảng 70cm.

Thêm một điều nữa là bức tường hành lang lối đi phòng ngủ không tiếp giáp với bên ngoài mà vẫn bị rộp matit tương tự như bức tường kia, từ chân lên khoảng 1 m.

Xin tư vấn giúp tôi hiện tượng trên là do đâu? Có cách nào khắc phục không, trừ trường hợp đập nhà xây lại, vì không đủ điều kiện?

Hoàng Ngọc Quý

Trả lời:

Thấm tường có nhiều nguyên do khác nhau. Nhưng lý do chính là do nước thẩm thấu lâu ngày. Theo như cách anh Quý mô tả thì việc thấm tường nhà anh có thể do thẩm thấu vật liệu từ nguồn nước dưới nền nhà thấm lên tường. Do nước tìm nơi thoát ra ngoài bề mặt vật liệu, nên đến chỗ sơn nước sẽ bong sơn để thoát ra ngoài không khí. Khi ốp tường nhà cao lên 1,4 m cũng là trường hợp tương tự như vậy.

Hiện tại anh nên làm những thứ sau:

1. Xem nhà mình có bị nứt vỡ ống nước đặt ngầm dưới đất không? Nếu có hãy làm lại đường ống khác cho an toàn.

2. Nhà mình có bị ẩm thấp hơn khu phố xung quanh hay không? Nếu có gia đình có thể nâng nhà cho cao hơn, để tránh có thể mực nước ngầm làm ảnh hưởng nhà.

3. Vì nước ngấm qua bề mặt tường xây mao dẫn lên tường nhà, gia đình có thể đục từng đoạn tường, đổ bê tông và chống thấm ngăn nước mao dẫn lên.

4. Nếu các trường hợp trên đều đã làm xong mà vẫn không hết, có thể độ ẩm nhà mình quá cao làm cho vật liệu tường xây bị ẩm thấp thời gian dài, lớp sơn cũng sẽ tự bong ra. Trường hợp này cần đặt cửa thông gió để có gió đối lưu trong nhà, hoặc quạt hút để thông gió giúp nhà luôn thoáng khí.

Kiến trúc sư Huỳnh Xuân Hải