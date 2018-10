Dưới đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thanh Vy, 30 tuổi, hiện sống tại TP HCM:

Vợ chồng tôi kết hôn hồi đầu năm 2016. Lúc chuẩn bị làm đám cưới, chúng tôi đề ra mục tiêu sau 3 năm phải mua được nhà ở TP HCM, có thể sẽ phải vay ngân hàng một phần nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Sau đám cưới, góp hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cộng với tiền của bố mẹ hai bên cho, chúng tôi có được 600 triệu. Tổng thu nhập hàng tháng của chúng tôi là hơn 30 triệu. Mỗi tháng, chúng tôi đặt mục tiêu để dành tối thiểu 6 triệu.

Chúng tôi muốn mua chung cư ở quận 7, cách nơi làm việc của vợ chồng tôi khoảng 7km, nhưng giá tới 1,6 tỷ, sẽ phải vay 800 triệu. Nếu vay ngân hàng trong 20 năm để mua nhà, mấy năm đầu chúng tôi phải trả tiền lãi hơn 10 triệu/tháng, trong khi đang thuê một căn hộ giá 4 triệu/tháng.

Một bài toán chi tiêu không quá khó khăn nếu vay tiền mua nhà ngay lúc đó, nhưng chúng tôi còn muốn đi du lịch, muốn về quê thăm bố mẹ thường xuyên.

Trong khi đó, những lần ngồi nói chuyện với đồng nghiệp và bạn bè về nhà cửa, tôi thấy giá đất ở ngoại thành tăng rất nhanh. Vợ chồng tôi bàn nhau, vì tiền ít, chúng tôi nên đi mua tạm một miếng đất nhỏ ở ngoại thành, chờ lên giá rồi bán. Chúng tôi cũng thông báo ý định mua đất với người quen để mọi người còn giới thiệu cho mình.

Miếng đất đầu tiên chúng tôi mua nằm ở gần đường Nguyễn Xiển, quận 9 với giá 1 tỷ đồng (chúng tôi phải vay mượn anh trai 400 triệu). Khi mua cả hai vợ chồng đều xác định sẽ không về đây ở vì quá xa chỗ làm. Sau 4 tháng, chúng tôi bán được 1,4 tỷ.

Mua đất ở ngoại thành nhưng vợ chồng chị Vy xác định sẽ không về đó ở vì quá xa trung tâm, đi làm đi chơi đều khó - Ảnh: HA.

Đầu năm 2017, chúng tôi được người quen giới thiệu một miếng đất nông nghiệp, trong hẻm nhỏ cũng ở quận 9. Đất rộng 85m2, giá 800 triệu. Các nhà xung quanh đều đã chuyển đổi lên thổ cư và xây nhà hết nên khả năng chúng tôi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng là 99%. Sau 8 tháng làm các thủ tục pháp lý, đóng hơn 150 triệu tiền thuế, chúng tôi chuyển đổi được mục đích sử dụng của miếng đất. Trừ lộ giới, đất của chúng tôi được công nhận thổ cư 79m2. Đầu năm 2018, chúng tôi bán được chúng tôi bán lại được miếng đất với giá 1,9 tỷ. Con số này tạm đủ để hai vợ chồng mua căn hộ mơ ước của mình.

Tuy nhiên, chồng tôi vẫn ham kiếm tiền, nên đầu tư với một người bạn, mua chung một miếng đất rộng gần 200m2 ở Nhà Bè, đường ôtô vào được. Không may là hết quý một năm nay, các giao dịch bất động sản thưa dần, miếng đất không dễ bán. Ngoài ra, làm ăn chung cũng khiến tâm lý chúng tôi không thoải mái, do làm việc gì cũng không thể tự quyết. May mắn, đến tháng 6, chúng tôi cũng bán được miếng đất này, mỗi bên thu lãi được hơn 100 triệu, chỉ nhỉnh hơn gửi tiết kiệm ngân hàng chút xíu.

Bây giờ thì vợ chồng tôi đã rút hết tiền về, mua nhà chung cư để ở. Tháng tới, chúng tôi sẽ chuyển về nhà mới, là một căn hộ 65m2, giá 2 tỷ ở quận 7. Để sắm sửa cho nhà mới, tôi vay thêm 100 triệu dạng tín chấp với thời gian 3 năm, mỗi tháng ngân hàng sẽ tự động trừ ở khoản lương của tôi tầm hơn 3 triệu.

Sau 2 năm lùng sục mua đi bán lại đất, tôi thấy vợ chồng mình may mắn. Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn dấn thân vào con đường này vì rất vất vả. Vợ chồng tôi cũng từng trải qua một phen hú hồn, suýt mất 100 triệu đồng đặt cọc khi định mua một miếng đất nằm trong dự án quy hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc một công ty môi giới và dịch vụ nhà đất tại TP HCM cho rằng cách tính toán của gia đình chị Vy là phù hợp trong thời kỳ bất động sản sốt vừa qua. Giá đất hoặc nhà liền thổ tại TP HCM tăng rất nhanh, khoảng 200-300% tùy từng khu vực, còn giá chung cư chỉ tăng vài chục %. Tuy nhiên, khi cơn sốt đi qua, tính thanh khoản của thị trường giảm, đất ở một số khu vực sốt ảo (giá tăng mà không có giao dịch) đã bị giảm giá, nên đi theo con đường này chưa chắc đã hiệu quả.

Hoàng Anh (ghi)