Vết rạn chân chim như thế có phải nhà nào cũng bị hay không, nguyên nhân là gì? (Thuận)

Trả lời

Trường hợp này rất thường hay gặp, do nhiều nguyên nhân. Do yếu tố về khí hậu, do chúng ta tô trát vữa, kháng kiềm, bả matít và lăn sơn không đúng quy trình, kỹ thuật thì thường một tháng sau khi làm nhà xong, bề mặt tường có dấu hiệu rạn chân chim. Nếu như vết rạn nhỏ, không kéo dài, không nứt vào bên trong cấu tạo của tường thì bạn không cần phải lo lắng, đây là một hiện tượng bình thường, chỉ là bề mặt thôi.

Bộ Xây dựng có quy định các nhà thầu phải bảo hành trong 24 tháng. Trong thời gian đó, nhà thầu sẽ chọn một thời điểm thích hợp đến để khắc phục những dấu hiệu nứt rạn chân. Thông thường các nhà thầu sẽ để tường rạn hết một năm đầu, năm sau tới bả matit lại, sơn nước lại, sẽ hết.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại sơn phủ bề mặt cho ngoại thất và nội thất mà hệ số co giãn của sơn lên đến 300%. Tức là nếu chúng ta sơn mảng sơn khoảng 10cm, khi khô rồi, ta có thể kéo giãn mảng sơn đến 30cm mà không xảy ra hiện tượng chảy, nứt. Loại sơn này cho phép tường nhà, đặc biệt bề mặt ngoài trời có thể chịu được sự thay đổi khắc nghiệt của khí hậu, mà không gây rạn nứt bề mặt. Đương nhiên, giá thành của những loại sơn này sẽ tương đối đắt, bù lại rất bền và chúng ta không phải bảo hành bảo dưỡng liên tục ngoại thất ngôi nhà.

Mọi người đều biết, mỗi lần sơn lại nhà rất vất vả, đặc biệt sơn trong nội thất. Chúng ta muốn sơn được phải dọn hết đồ đạc ra, phải bả matit. Sau khi làm xong, bụi bay mịt mù, và cũng phải chờ một thời gian nhất định mùi sơn mới bay hết. Nên chọn một loại sơn tốt, lau chùi được.

Để hạn chế hiện tượng nứt tường như trên, chủ đầu tư nên đặt vấn đề với nhà thầu nên thực hiện đúng quy trình thi công của các hãng sơn. Mua đúng loại sơn cho từng vị trí tường phù hợp, đừng tiết kiệm không đúng cách đôi khi bạn lại phải trả tiền nhiều hơn thế nữa!

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền (Cát Mộc Group)