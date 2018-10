Gia đình tôi định sử dụng bếp từ thì có cần coi hướng bếp không? Nên bố trí bếp như thế nào thì tối ưu? (Minh)

Ảnh: decohoms.com.

Trả lời

Hướng bếp (ông Táo) là một trong những chi tiết khi làm nhà được rất nhiều gia chủ quan tâm. Hiện nay, ở Việt Nam có khá nhiều trường phái phong thủy cùng tồn tại, và trong suốt thời gian hành nghề kiến trúc sư, tôi thấy 2 trường phái phổ biến nhất là Địa Lý Bát Trạch và Huyền Không Phi Tinh. Trường phái nào cũng muốn hướng đến cái may mắn, cái tốt đẹp cho con người, tuy nhiên chúng lại có quan niệm đối nghịch nhau.

Khi làm nhà, theo quan điểm Bát Trạch, người ta sẽ xem năm sinh âm lịch của chủ nhà, xác định quái số, xác định hướng hợp tuổi với chủ nhà. Hướng nhìn của ông Táo là nhìn vào hướng tốt của chủ nhà, có nghĩa chủ nhà khi nấu ăn sẽ quay lưng về hướng tốt của mình.

Còn nhìn chung, theo phong thủy thực nghiệm, khi thiết kế bếp, người ta thường kiêng hướng nhìn của ông Táo quay vào nhà vệ sinh. Nếu xét theo chiều thẳng đứng, phía trên ông Táo không có giường ngủ của vợ chồng, không có bàn cầu, thiết bị vệ sinh. Điều này dù mê tín hay không nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo không tạo cảm giác mất vệ sinh khi cả bếp và bồn cầu được sử dụng đồng thời.

Hiện nay, rất nhiều gia chủ xây nhà từ ba tầng trở lên đã lắp đặt thang máy. Có thang máy, người già hay trẻ em đều di chuyển thuận tiện cũng như chúng ta có thể chuyển đồ vật nặng lên trên một cách dễ dàng. Với những nhà có thiết kế thang máy, tôi thường khuyên đưa bếp và phòng ăn lên trên cùng, khi đó việc khử mùi cho khu bếp, thoát hơi nóng của bếp đều dễ dàng. Bạn có thể tưởng tượng, buổi tối ngồi ăn trên sân thượng, xung quanh là không gian cây cảnh, chim cá, nhìn ra xa xa là thành phố lên đèn, cảm giác rất thú vị, giống như ngồi ở một quán bar trên sân thượng của một khách sạn. Bên cạnh đó, đưa bếp lên trên, bạn cũng đỡ lăn tăn phía trên có gì đè lên bếp. Lúc đó, bạn chỉ cần quay hướng bếp nấu về phía hướng tốt của tuổi mình.

Nói chung, tín ngưỡng là văn hóa cá nhân. Dù quan niệm khác nhau, cách tu thờ của đạo Phật không giống Thiên Chúa nhưng cốt lõi đều hướng chúng ta theo cái thiện. Do đó, nếu làm gì cảm thấy an tâm trong cuộc sống thì bạn cứ tuân theo... Việc đặt hướng bếp là do quan niệm, văn hóa cá nhân. Nếu bạn tin vào điều gì, bạn hãy nói với kiến trúc sư của mình để thiết kế cho đúng yêu cầu của bạn.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền