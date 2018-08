Tiếng ồn trong chung cư bao gồm tiếng ồn âm thanh truyền qua không khí (từ tiếng động cơ xe ngoài đường, tiếng người nói và tiếng âm thanh phát ra từ thiết bị nghe nhìn và các máy móc khác) và tiếng ồn âm thanh truyền qua kết cấu nhà (từ tiếng va đập trực tiếp vào tường, sàn nhà này truyền qua kết cấu khung, tường, sàn chung của tòa nhà vào kết tường, sàn nhà khác. Ngoài ra riêng các căn hộ trên tầng cao (khoảng từ tầng 10 trở lên) còn chịu tiếng ồn do gió thổi mạnh qua khe cửa sổ hoặc cửa đi nếu các cánh cửa không kín khít. Căn hộ ở tầng dưới chịu tiếng ồn truyền qua kết cấu nhà nhiều hơn các căn hộ tầng trên do gần đường giao thông hơn. Căn hộ ở tầng cao chịu tiếng ồn do gió thổi mạnh qua khe cửa hơn căn hộ ở tầng thấp.

Đối với những căn hộ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn truyền qua kết cấu thì hiện nay chưa có biện pháp phổ biến nào hiệu quả, do âm thanh truyền qua kết cấu đặc rất nhanh và độ suy yếu bởi khoảng cách thấp hơn truyền qua không khí, trong khi cấu tạo của căn hộ lại được bao bọc bởi rất nhiều kết cấu đặc bao quanh là tường, trần, sàn. Những giải pháp lắp đặt trần thạch cao, trải thảm, ốp lên tường vật liệu xốp chỉ giải quyết vấn đề tiêu âm là chính (xử lý âm thanh nội bộ tự phát ra trong căn hộ, và giảm âm cho các căn hộ lân cận)

Trần thạch cao, sàn gỗ, tường sần và đồ nội thất rất tốt cho việc tiêu âm cho căn hộ này và giảm ảnh hưởng tiếng ồn cho căn hộ khác.

Giải quyết vấn đề cách âm cho căn hộ hiện nay, chủ yếu là cách âm truyền qua không khí: xử lý cửa (cửa đi và cửa sổ) kín không có khe hở, vật liệu làm cửa là vật liệu cách âm tốt.

Vật liệu cách âm tốt dùng cho cửa đi và cửa sổ: kính 2 hoặc 3 lớp cách nhau bằng lớp khí trơ, gỗ dày hoặc nhiều lớp, gỗ bọc vật liệu xốp như mút hoặc nỉ… và quan trọng là các cửa đã sử dụng vật liệu cách âm phải kín khít với khuôn cửa và tường ngăn.

Vật liệu cách âm cho sàn: sàn gỗ có lớp lót xốp và dày, hoặc sàn gỗ lát trên khung xương (ván sàn có khoảng cách với kết cấu sàn bê tông), thảm dày có lớp lót (lớp underlay) dày.

Vật liệu cách âm cho trần: trần thạch cao cách trần bê tông một lớp không khí và quan trọng là phải kín không có khe hở trên trần thạch cao.

Một điều quan trọng không kém trong việc giảm tiếng ồn trong chung cư, đó là mỗi gia đình khi đã sống trong chung cư cần tự có giải pháp tiêu âm, cách âm cho những khu vực gây ra tiếng ồn lớn của nhà mình để tránh gây ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh. Ngăn chặn một nguồn gây ồn dễ hơn nhiều so với việc xử lý chống ồn cho rất nhiều khu vực xung quanh nguồn gây ồn đó.

KTS Bùi Việt Hoài

Công ty Kiến trúc A Cộng