Thủa ấy, đôi khi, trong nhà túng thiếu thức ăn, má còn sai tôi ra đồng bắt cua về làm những món ăn khác mà cả nhà ưa thích như: cua đồng ram me, và cua đồng nấu canh bồ ngót

Cua luộc.

Cua đồng mang về trước hết cho vào xô nhựa. Cho nước ngập cua và dùng que đảo nhiều vòng, xả nước lạnh cho sạch đất. Đập vài cục nước đá cho vào xô để cua chìm vào “giấc ngủ đông”, quên kẹp. Kế đến, bắt từng con ra và dùng dao nhọn chích yếm cho cua chết. Tách bỏ mai, yếm, rửa nước lạnh vài lần cho sạch, để ráo.

Tiếp đến, cho cua vào cối cùng với ½ muỗng muối giã nhuyễn. Cho thịt cua vào thau khuấy đều với một ít nước, rồi dùng vợt lược bỏ xác (khoảng 3 lần nước) khi nào thấy nước cua hơi trong thì thôi. Sau cùng, cho nước cua vào nồi, bắc lên bếp nấu sôi, vài phút sau, nhẹ tay sơ đều để riêu không bị dính dưới đáy nồi (nhớ hớt bọt). Điều chỉnh ngọn lửa nhỏ lửa (tránh bị trào), cho đến khi từng mảng riêu cua nổi lên trên mặt nồi…

Cua đồng nấu canh.

Bồ ngót tuốt lá, rửa sạch để ráo. Dùng tay vò giập lá cho vào nồi (bí quyết nấu của má tôi để lá bồ ngót không dai, có vị ngọt đậm). Chờ nước sôi một dạo, dùng vá dìm lá bồ ngót ngập trong nước riêu cua cho đến khi bồ ngót vừa chín tới (không để mềm quá, mất ngon). Nêm nếm gia vị (nước mắm, bột ngọt…) cho vừa miệng, nhắc xuống. Sau cùng, rắc lên trên một ít hành lá xắt nhuyễn, dầu ăn, và một ít tiêu xay.

Cua ram me.

Riêng, món cua ram me, sau khi phần sơ chế cua xong, dùng dao chặt thân cua ra làm hai phần. Me chín cho vào tô, giầm me với nước sôi cho cơm me nở ra. Bỏ xác lấy nước me hòa cùng gia vị (muối + đường + bột ngọt + một ít nước mắm).

Phi mỡ, tỏi thơm rồi cho cua vào chảo xào có mùi thơm rồi đổ hỗn hợp nước me cùng gia vị vào cua. Dùng xạng sơ đều cho đến khi nước gia vị hơi sền sệt, cua chín màu đỏ gạch thì nhắc xuống, múc ra dĩa bên dưới có lót sẵn rau răm.

Bữa ăn đạm bạc đã được dọn lên trong đó có 2 món ăn cơ bản là cua ram me và cua nấu canh bồ ngót. Dùng đũa gắp một càng cua ram me cho vào miệng nhai giòn tan cùng với ít cọng rau răm. Vị ngọt của thịt cua hòa lẫn vị mằn mặn, the the, beo béo của gia vị tạo thành một hợp khúc “chân quê” ngon khó tả. Và một miếng cơm nóng, trong đó có chan vài muỗng nước canh bồ ngót (lẫn riêu cua) đưa lên miệng húp một cái, thật ngon và “bắt cơm”.

Bài và ảnh Hữu Tưởng

