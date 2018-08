Bí quyết chọn cá tươi

Ảnh: nutritionandexerciseworks.

Theo Eat this, Not that, một trong những lý do khiến các món ăn của người Italy đều rất ngon là họ rất biết cách chọn và sử dụng thực phẩm. Họ không bao giờ ăn những quả cà tím có vỏ bị nhăn, không ăn những bông cải xanh đã héo hay những quả táo đã bị xốp.

Chọn được rau củ quả tươi ngon đòi hỏi sự kết hợp của cả 5 giác quan để cảm nhận độ chín và chất lượng của sản phẩm. Dù bạn muốn mua gì, hãy lưu ý ba nguyên tắc sau:

1. Đẹp chưa chắc đã ngon

Những rau củ quả có bề ngoài sáng, bóng và hoàn toàn cân đối thường không ngon miệng như ngon mắt. Những trái cây và rau củ có bề ngoài hơi xấu (chỉ hơi thôi) giống như bị một lỗi nào đó, ví dụ quả bưởi có một vết rám, quả ổi hơi méo thường chứa hương vị thơm ngon và đậm đà hơn.

2. Lựa chọn bằng tay

Khi mua rau củ quả, đừng chỉ nhìn, bạn cũng nên dùng tay nâng lên đặt xuống để cảm nhận độ nặng và độ tươi của nó. Những trái cây, rau củ cho ta cảm giác nặng và chắc tay, da căng là biểu hiện của sự tươi, ngon.

3. Mua đúng mùa

Trong các siêu thị, bạn có thể tìm thấy nhiều loại rau củ quả quanh năm. Tuy nhiên có ba lý do thuyết phục để bạn nên mua đúng mùa: rẻ hơn, ăn ngon hơn và tốt hơn cho sức khỏe của bạn (Sản phẩm đúng mùa sẽ ít bị sử dụng chất kích thích hoặc bảo quản hơn).

Hoàng Anh