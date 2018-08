Nguồn gốc của nước mắm - Nói đến nước mắm, xưa và nay ông bà ta thường phân loại nước mắm theo vùng miền với nhiều loại khác nhau, trong đó vùng biển Phan Thiết được xem là một trong những “bảo chứng” cho vị ngon tự nhiên của nước mắm. Phan Thiết là nơi có nguồn cá chất lượng từ nguồn dinh dưỡng của dòng hải lưu bắt nguồn vùng Đông Nam Bộ, kết hợp với khí hậu từ 27 độ đến 29 độ C rất phù hợp cho việc ủ chượp tự nhiên. Do đó, nước mắm có nguồn gốc tại đây đều giữ được vị tươi nguyên do thổ nhưỡng ưu ái.

Ủ chượp tự nhiên - Bên cạnh nguồn cá tươi ngon từ vùng biển, một trong những yếu tố quyết định đến hương vị nước mắm chính là quy trình ủ chượp tự nhiên. Đây là quá trình lên nước mắm với một lớp cá, lớp muối ướp trong những thùng gỗ từ 8 tháng đến 12 tháng để lấy được nước mắm cốt thơm ngon và đậm đà nhất. Nước mắm cốt này sau khi được lấy ra và chế biến lại thì cần phải đảm bảo được an toàn, giá trị dinh dưỡng, giữ mùi thơm đặc trưng cũng như vị mặn thanh và ngọt hậu của nước mắm

Công nghệ thanh trùng 100% - Chị Mai Phi (làm nội trợ tại quận 10, TP HCM) chia sẻ: “Là người khó tính trong việc lựa chọn nước mắm cho gia đình, với tôi thì tiêu chí an toàn là điều quan trọng. Hiện có quá nhiều loại nước mắm với các công nghệ xử lý khác nhau nên khiến tôi rất phân vân…”. Một trong những công nghệ xử lý nước mắm hiện đại hiện nay chính là công nghệ thanh trùng 100%. Đây là công nghệ gây sốc nhiệt nước mắm, giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại nhưng vẫn giữ nguyên vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng của nước mắm. Đặc biệt là vẫn an toàn cho người tiêu dùng.

Nước mắm Barona là một trong những sản phẩm đầu tiên áp dụng công nghệ thanh trùng 100% được ủ chượp tự nhiên từ nguồn cá cơm Phan Thiết.

