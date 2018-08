'Bắt lỗi' quý ông khi mặc trang phục / Chọn áo vét hợp với phái mạnh

Hãy cùng người mẫu của trang Art of Manliness thực hành những động tác thắt cà vạt này. Để cho bạn đọc dễ theo dõi, những người thực hiện đã lật hình ảnh trong video để nó giống như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của bạn. Vì thế, phía bên phải của người mẫu cũng chính là bên phải của bạn và phía bên trái của anh ấy là bên trái của bạn.

Four in hand

Nếu không khéo tay, bạn nên chọn cách này. Đây là cách thắt đơn giản nhất với bốn động tác cơ bản và cũng là cách thắt nhanh nhất. Đặc điểm của cách thắt này là nút thắt nhỏ, chặt và bất đối xứng. Kiểu này phù hợp với cổ áo có khuy chuẩn, và cà vạt làm từ chất liệu dày.

Đầu tiên, bạn hãy đặt cà vạt quanh cổ, sau đó hãy thiết lập chiều dài cho cà vạt, mỗi một chiếc cà vạt lại đo khác nhau một chút. Ở đây, người mẫu để phần rộng dài hơn phần nhỏ. Tiếp theo, bạn hãy vắt chéo phần rộng lên trên phần hẹp, sau đó luồn phần rộng xuống dưới rồi vòng lên thành một vòng. Tiếp tục luồn phần rộng xuống dưới rồi vòng lên giữa hai dây ở cổ. Nới rộng vòng ở phía trước rồi cho phần rộng của cà vạt vào trong vòng này. Cuối cùng là thắt chặt nút bằng cách giữ phần dây nhỏ ở dưới và trượt nút thắt dọc lên phía trên. Bẻ cổ áo xuống và chiếc cà vạt của bạn đã sẵn sàng.

4 cách thắt cà vạt phổ biến - Kiểu Four in hand

Windsor

Đây là một trong những kiểu thắt cà vạt cổ điển, phổ biến từ thập kỷ 1930, với quả trám to, phù hợp với cổ áo rộng, thích hợp cho những buổi phóng vấn xin việc, thuyết trình...

Dựng cổ áo lên và cài cúc áo trên cùng lại. Quàng cà vạt quanh cổ áo sao cho đường may chính phải nằm vào mặt trong. Phần dây rộng hơn nên để cùng phía với tay thuận của bạn. Trên mặt trước của phần dây hẹp có một đường may, hãy vắt phần dây rộng lên đường may này để đến khi hoàn thành, cà vạt sẽ có độ dài chính xác và dài đến vòng eo của bạn.

Vòng phần dây trên vào trong vòng cổ tạo thành nút thắt bên phải. Sau đó, kéo nó sang bên phải rồi luồn xuống dưới vắt sang trái. Tiếp tục vòng phần dây này vào trong vòng cổ tạo thành nút thắt bên trái, rồi kéo trở lại sang phải.

Vắt dây bên phải lên trên nút thắt, hất sang trái. Sau đó, luồn xuống dưới rồi vòng vào trong vòng trung tâm quanh cổ. Cuối cùng, luồn dây này xuyên qua nút thắt trên cùng.

Thắt chặt nút thắt này bằng một tay đẩy nút thắt lên trên, đồng thời tay còn lại kéo phần dây hẹp phía trong trượt xuống. Điều chỉnh sao cho cà vạt cân với cổ áo.

Khi tháo cà vạt, bạn chỉ cần kéo phần dây hẹp ra khỏi nút thắt. Sau đó, nới lỏng các nút thắt trước khi kéo ra để tránh làm hỏng vải.

4 cách thắt cà vạt phổ biến - Kiểu Winsor

Bán Windsor

Đây là cách thắt Windsor đã được đơn giản hóa, là cách thắt một nút tam giác đối xứng, phù hợp với các loại áo, các loại cà vạt bằng vải mỏng và trung bình.

Trước hết bạn cũng cần bẻ dựng cổ áo lên và cài cúc áo trên cùng lại. Quy trình vòng phần dây trên vào trong vòng cổ tạo thành nút thắt bên phải, sau đó kéo nó sang bên phải rồi luồn xuống dưới vắt sang trái cũng giống như kiểu Windsor.

Sau đó, vắt dây dài lên trên qua nút thắt sang bên phải. Rồi kéo nó lên trên vòng cổ để bao xung quanh toàn bộ các nút. Cuối cùng, kéo xuống thông qua trung tâm của nút thắt. Thắt chặt nút thắt này bằng cách giữ vào phần cuối của phần dây hẹp phía trong và nút thắt, sau đó kéo trượt nút thắt. Điều chỉnh sao cho cân cà vạt với cổ áo. Cách tháo cà vạt cũng như kiểu Windsor.

4 cách thắt cà vạt phổ biến - Kiểu bán Winsor

Shelby (Pratt)

Cách thắt này được một người Mỹ phát minh vào năm 1989, thích hợp cho mọi loại quần áo với cà vạt từ chất vải mỏng tới dày.

Quàng cà vạt quanh cổ sao cho đường may hướng vào phía trong. Giữ đầu rộng hơn của cà vạt bên tay thuận của bạn. Tiếp theo, đo chiều dài cà vạt. Đếm cúc áo tính từ cổ xuống. Để phần đầu nhỏ của cà vạt sao cho nó nằm giữa cúc áo thứ ba và thứ tư.

Vắt chéo đoạn ngắn lên trên đoạn dài và kéo lên trên sát cổ. Sau đó, giữ hai đoạn này ra hai phía ngoài. Vòng đoạn dài lên trên để tạo ra nút thắt. Sau đó, kéo nó ra ngoài. Và như vậy, bạn đã có một nút thắt. Vắt đoạn dài sang bên kia rồi luồn xuống dưới rồi luồn lên để tạo một nút thắt nữa. Tuy nhiên, đây không phải là tăng gấp đôi nút thắt như kiểu thắt bán Windsor. Sau đó, luồn phần này vào chính giữa nút thắt rồi kéo trượt xuống sao cho độ dài phù hợp. Và bạn đã có một nút thắt hoàn hảo.

4 cách thắt cà vạt phổ biến - Kiểu Shelby

Kim Anh