Đây đều là những nhà hàng nằm trong danh sách do du khách bình chọn trên trang du lịch TripAdvisor.

1. Nhà hàng Pháp La Villa

Toạ lạc tại khu vực Thảo Điền (quận 2), La Villa có không gian thoáng đãng và yên tĩnh với khu vực ăn trong nhà và sân vườn. Tuy giá đồ ăn ở đây hơi cao nhưng La Villa là điểm đến yêu thích của giới sành ăn, những ai yêu thích nét tinh tế của ẩm thực Pháp. Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp và nhân viên phục vụ ở đây là một đôi vợ chồng người Pháp. Theo như anh chủ Thierry chia sẻ, họ muốn đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho thực khách bằng cách kiểm tra sâu sát mọi khâu.

Không gian sân vườn của nhà hàng Pháp La Villa.

2. Nhà hàng Baba's Kitchen

Không tĩnh lặng như La Villa, nhà hàng Baba's Kitchen nằm ngay trên con phố Bùi Viện sầm uất với thực đơn đậm đà hương vị Ấn. Điểm cộng đầu tiên mà du khách bình chọn cho Baba's Kitchen là phong cách phục vụ thân thiện. Ngoài tiếng mẹ đẻ, nhân viên người Ấn có thể giao tiếp được tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu là tín đồ của các món cay và cari, bạn không nên bỏ qua Baba's Kitchen. Đặc biệt, thực khách còn được thưởng thức món bánh Kheer Pudding tráng miệng (miễn phí). Đây là một loại pudding gạo truyền thống của Ấn Độ đựng trong chén bạc nhỏ, nửa giống cháo nửa giống yogurt và có vị khá lạ miệng.

Thực đơn các món ăn Ấn Độ tại nhà hàng Baba's Kitchen.

3. Nhà hàng Pizza 4P's

Nằm trong con hẻm nhỏ của khu phố Nhật, trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1), Pizza 4P's thường được thực khách đặt kín bàn quanh năm. Thông điệp và phong cách phục vụ ở đây là mang lại "sự ngạc nhiên và vui vẻ" cho mọi người. Bởi vậy, chất lượng đồ ăn, dịch vụ và không gian của nhà hàng đều được chỉn chu kỹ lưỡng. Nếu muốn thưởng thức các món Pizza phong cách Nhật tại đây, bạn đừng quên đặt bàn trước.

Pizza 4P's có không gian sang trọng.

4. Nhà hàng Five Oysters

Five Oysters được cộng đồng Việt kiều sinh sống tại TP HCM và khách Tây du lịch bầu chọn là nhà hàng Việt ngon nhất phố Tây. Toạ lạc tại số 234 Bùi Viện (quận 1), Five Oysters chuyên phục vụ các món hải sản và món ăn dân tộc. Theo như ông chủ người Việt, hải sản ở đây được mang trực tiếp từ miền biển quê ông nên có độ tươi ngon hơn hẳn. Bún gạo Sài Gòn là một trong những món đặc trưng tại đây. Ngoài đồ ăn ngon, Five Oysters còn có mức giá khá phải chăng: bia hơi Sài Gòn 10.000 đồng một ly và hàu Pháp khuyến mãi cuối tuần 10.000 đồng mỗi con, ăn kèm mù tạc hoặc tabasco.

Ngoài món ăn ngon, Five Oysters còn có mức giá phải chăng.

5. Quán ăn The Lunch Lady

Chỉ là một quán cóc nhỏ nằm ở khu Thị Nghè, gần kênh Nhiêu Lộc, nhưngThe Lunch Lady lại khá nổi tiếng. Quán trông bình thường như các quán vỉa hè khác ở Sài Gòn, chỉ hơn ở menu được thay đổi thường xuyên, mỗi ngày phục vụ một món bún khác nhau (bún bò, bún riêu, bún mắm, hủ tiếu, mì Quảng... ). Đồ ăn không quá đặc sắc nhưng hợp khẩu vị khách Tây. Nhiều du khách tiết lộ, nụ cười thân thiện của cô chủ quán xuất hiện trên nhiều sách ảnh chính là điểm thu hút họ tới The Lunch Lady.

Du khách Tây rất quý cô chủ quán dễ mến của The Lunch Lady.

Thu Ngân