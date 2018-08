Và đây là những điều bạn dễ dàng tuân theo và trả lại ít nhất vài năm tuổi trẻ cho gương mặt mình.

1. Giấc ngủ làm đẹp

Giấc ngủ là một trong những "mỹ phẩm" hiếm hoi không tốn kém của bạn một xu nào. Hãy ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm.

2. Tránh xa nước nóng

"Phụ nữ thường hỏi tôi tại sao làn da của họ trở nên đỏ hơn khi họ có tuổi, và thường thì câu trả lời là họ đang tắm rửa bằng nước quá nóng", Macrene Alexiades, trợ lý giáo sư lâm sàng tại Trường Y, Đại học Yale cho biết.

"Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể tắm nước nóng, người đỏ rực lên, phình ra và trở lại bình thường sau 1 giờ. Ở độ tuổi 30, sẽ mất vài giờ mới phục hồi như bình thường, và khi bạn bước sang tuổi 40, da bạn mất khả năng co trở lại hình dạng ban đầu". Để tránh tình trạng đỏ da, và giữ khả năng co giãn tươi trẻ, hãy tắm rửa bằng nước mát nhất bạn có thể chịu được.

3. Dùng kem che khuyết điểm

Dùng nó cho vùng dưới mắt để tạo vẻ tự nhiên, đảm bảo không để khoảng cách giữa mi mắt dưới và kem che khuyết điểm.

4. Uống nhiều nước

Nước khiến da bạn trông đầy đặn hơn, vì axit hyaluronic tồn tại tự nhiên trong da sẽ thu hút và giữ lại nước. Nhưng cũng cần cân đối với lượng muối ăn vào, nếu không mặt bạn sẽ phù ra. Uống tối thiểu 8 cốc nước mỗi ngày, và điều chỉnh phù hợp với mức vận động.

5. Dùng kem dưỡng ẩm càng sớm càng tốt

Cơ thể bạn thực sự chỉ có vài phút ẩm ướt sau khi bạn tắm, và sau đó bắt đầu khô đi. Hãy giữ lại độ ẩm bằng các loại sản phẩm thích hợp, và bạn sẽ thấy sự cải thiện ở các nếp nhăn khi da hút nước (giống như sự khác biệt giữa quả nho khô và quả nho tươi).

6. Dùng kem chống nắng

Bôi kem chống nắng là cách dễ nhất để trông bạn trẻ hơn so với tuổi thực. 90% các nếp nhăn do tiếp xúc với ánh nắng mà ra. Vì thế, ngăn ngừa sự tàn phá của nó thật dễ dàng hơn nhiều so với việc sửa chữa hư tổn.

7. Tỉa lông mày

Đường lông mày tạo ra cấu trúc cho toàn bộ khuôn mặt, không chỉ là đôi mắt. Việc định dạng lông mày đúng cách có thể làm "nâng" mắt lên, trong khi lông mày đậm khiến bạn trẻ hơn vài tuổi so với đường cung lông mày mỏng mảnh. Để làm điều đó, hãy dùng bút kẻ mắt định dạng trước, sau đó cạo lông mày.



8. Tẩy da chết

Tẩy da chết bằng vật liệu dịu nhẹ 1-2 lần mỗi tuần giúp loại bỏ những lớp tế bào ngoài cùng và để lộ lớp da mới mịn màng bên trong. Đừng làm quá tay kẻo gây kích ứng.

9. Tô môi rộng hơn

Khi chúng ta có tuổi, môi càng mỏng đi. Bổ sung thêm sự đầy đặn chỉ trong vài giây bằng cách vẽ đường viền môi rộng hơn, và tô cho cùng màu môi, thêm một chút son bóng.

Thuận An (theo Makeup)