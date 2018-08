Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức món ăn tinh tế của người dân Hà Nội, nhà hàng Đệ Nhất Nướng ra mắt với phong cách ẩm thực Hàn Quốc nhưng hương vị được lựa chọn và điều chỉnh phù hợp với người dân thủ đô.

Panchan giá đỗ.

Đệ Nhất Nướng có khoảng 200 món Panchan thay đổi theo ngày. Tại đây, đầu bếp đã gia giảm chút vị cay và chua của Panchan để hợp với người dân Việt Nam, giúp thực khách có thể thưởng thức được tất cả các món ăn.

Thực đơn của nhà hàng khá phong phú với hơn 40 món nướng được chế biến từ thịt bò Mỹ, thịt lợn, thịt gà đến những món hải sản như tôm, mực, cá được tẩm ướp muối hay tẩm ướp sốt. Bạn sẽ cảm nhận vị tinh túy của gia vị và độ mềm tươi từ thịt, cá theo cách riêng.

Sườn bò Đệ Nhất.

Ngoài ra, nơi đây sử dụng bếp nướng than (cách nướng truyền thống mang hương vị đặc trưng), giúp tôn thêm vị ngọt tự nhiên của món nướng. Nhà hàng đã sử dụng cách nướng an toàn và tiện lợi bằng cách trang bị hệ thống ống hút khói hiện đại từ Hàn Quốc, cùng với sự chọn lọc kỹ lượng chất lượng than sử dụng. Tất cả nhằm mang đến cho thực khách Việt món nướng ngon nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về sức khỏe.

Nhà hàng nằm ở một vị trí khá đẹp với chỗ để ôtô rộng rãi, miễn phí, cùng 3 tầng phục vụ 120 lượt khách với 4 phòng VIP, trong đó có 3 phòng VIP có thể trình chiếu phục vụ hội thảo.

Chào đón xuân Quý Tỵ, Đệ Nhất Nướng tổ chức chương trình khuyến mại tặng rượu vang cho bàn từ 4 người trở lên và tặng voucher trị giá 100.000 đồng cho tất cả khách hàng đến dùng bữa.

Nhà hàng Đệ Nhất Nướng:

Địa chỉ: 104 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 04.3941 33 44, Website: http://www.denhatnuong.vn

Facebook: www.facebook.com/denhatnuonght.vietnam

(Nguồn: Nhà hàng Đệ Nhất Nướng)