Trung Đông hay người đạo Hồi không ăn thịt lợn, nên món thịt nướng thường bao gồm nhiều loại như thịt cừu, thịt gà… Các loại thịt này được ướp gia vị đặc trưng, cuốn tròn vào que tre hoặc trúc và đem nướng. Những que thịt sau khi nướng trổ màu vàng ươm, óng ánh trên những tàu lá chuối, trông thật dân dã nhưng cũng bắt mắt.

Cừu nướng giá từ 155.000 đồng.

Người Trung Đông chế biến món thịt nướng cầu kỳ và tỉ mỉ của ẩm thực nơi này. Từ khâu chọn mua thịt, nếu thịt cừu phải chọn thịt đùi. Cách thức tẩm ướp các loại gia vị, thời gian ướp cũng phải đạt đến độ miếng thịt ngấm đủ gia vị và mềm ngọt. Than cũng phải là than đốt từ cây bạch dương mới thơm và đượm trong quá trình nướng. Thịt không được nướng trên lửa mà chỉ được nướng trên than hồng. Nướng thịt là cả một nghệ thuật, từ cách xoay xiên thịt cho đến điều chỉnh độ nóng của than, rồi vừa nướng vừa tưới nước sốt lên xiên thịt hương thơm nghi ngút.

Gà nướng và bánh nan nướng giá từ 25.000 đồng.

Tại Phố ngon 37 giữa lòng Hà Nội, bạn có thể thưởng thức những món ăn của người Trung Đông với cách thưởng thức một bữa tiệc ăn bằng tay. Bắt đầu là những món gỏi cuốn Việt Nam nhiều rau và thanh mát, sau đó đổi vị sang món ốc luộc hay ngao hấp với nước mắm gừng thơm nồng để đánh thức vị giác.

Đầu bếp Pakistan đang chế biến các món nướng Trung Đông tại Phố ngon 37.

Cuối cùng, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn có vị cay tê và thơm ngào ngạt của những xiên thịt nướng Trung Đông như bẻ một miếng bánh nan nướng, gỡ một miếng thịt cháy xém còn nóng bỏng ra khỏi xiên… Tất cả những hương vị ngon, độc đáo, ấn tượng sẽ còn lưu luyến mãi trên từng đầu ngón tay của thực khách… Tại đây, những món ăn vặt giản dị nhất không đơn thuần chỉ để lót dạ, mà còn ẩn chứa cả nét tinh túy của ẩm thực địa phương.

Từ ngày 15/3, Phố ngon 37 dành tặng thực khách 2 ly bia tươi khi thưởng thức thực đơn các món nướng Trung Đông.

