Nhân dịp khai trương, từ ngày 10/1 đến 20/1, Gia An áp dụng chương trình giảm giá 20% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng tại cửa hàng mới.

Bánh cuốn Gia An gìn giữ bí quyết gia truyền từ gia đình, một trong những nghệ nhân làm bánh cuốn lâu đời và nổi tiếng tại Hải Phòng. Món ăn giữ nguyên chất bánh truyền thống mềm, mỏng, dẻo, dai bùi ngậy đặc trưng. Được làm 100% từ bột gạo, bánh cuốn không sử dụng loại bột khác, không sử dụng hàn the hay các chất phụ gia.

Thứ “linh hồn” làm nên món bánh cuốn đặc sản chính là nước chấm. Nước chấm tại bánh cuốn Gia An là nước chấm nóng được ninh từ xương đuôi và thịt thăn từ lợn tạo nên hương vị ngọt thanh, béo, ngậy đặc trưng tạo ấn tượng khó quên. Sự hoà quyện giữa bánh cuốn và nước chấm tại Gia An đã tạo nên “cặp đôi hoàn hảo”, một hương vị đặc sắc riêng.

Với chất bánh cuốn nguyên chất từ gạo, nước chấm giàu chất dinh dưỡng và đồ ăn kèm phong phú tươi ngon, thực khách có thể dùng bánh cuốn thay cho các bữa chính - no mà khá nhẹ bụng. Bánh cuốn Gia An đã làm thay đổi định kiến một số người coi bánh cuốn là món quà vặt, món ăn sáng, không thể ăn no vào bữa trưa, tối.

Địa chỉ các cửa hàng:

- 12 lô 11A, KĐT Trung Yên , Trung Hoà, Hà Nội.

- 21 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 25 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 114A Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- 111/8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- 61 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

- 108A6 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội.

- 62 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

- 337 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

www.banhcuongiaan.com.vn

(Nguồn: Gia An)