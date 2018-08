Bánh cuốn Gia An là chuỗi gồm 9 cửa hàng chuyên về bánh cuốn tại Hà Nội. Cửa hàng đầu tiên của Gia An khai trương vào ngày 8/10/2008 tại phố Trần Huy Liệu. Gìn giữ bí quyết gia truyền từ một trong những nghệ nhân làm bánh cuốn lâu đời và nổi tiếng tại Hải Phòng, thương hiệu này phục vụ bánh cuốn mềm, mỏng, dẻo, dai bùi ngậy với hương vị đặc trưng. Bánh cuốn được làm 100% từ bột gạo, tuyệt đối không sử dụng loại bột khác, không sử dụng hàn the hay các chất phụ gia.

Chính điều này đã tạo nên thương hiệu bánh cuốn Gia An “nguyên chất từ gạo” được khách hàng tin tưởng, yêu thích và lựa chọn. Bên cạnh đó, thứ “linh hồn” làm nên món bánh cuốn đặc sản chính là nước chấm. Nước chấm tại đây ấm nóng và được ninh từ xương đuôi, thịt thăn tạo nên hương vị ngọt thanh, béo, ngậy. Sự hoà quyện giữa bánh cuốn và nước chấm tại Gia An đã tạo nên một “cặp đôi hoàn hảo”, một hương vị đặc sắc riêng và hấp dẫn.

Đặc biệt, Bánh cuốn Gia An đã nhận được các giải thưởng gồm: “Thương hiệu vàng Thăng Long - thương hiệu nổi tiếng, chân chính lần thứ nhất năm 2011” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng; “VN best food- thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2010” do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam đồng trao tặng; “Thực phẩm Việt vì sức khoẻ người Việt năm 2011” của Hội vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam; “Sản phẩm dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng năm 2012- TOP 50” của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Địa chỉ các cửa hàng:

- 21 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 25 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 114A Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 111/8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- 61 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

- 108A6 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội

- 62 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

- 337 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- R2 B2 20 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.banhcuongiaan.com.vn

Ngọc Điệp