Được đầu tư bài bản, VBread lựa chọn và hợp tác với những nhà quản lý chuyên nghiệp về sản xuất bánh mỳ và đầu bếp có kinh nghiệm trên 20 năm ở các nhà hàng, khách sạn lớn trong và ngoài nước. Xưởng sản xuất có công nghệ tiên tiến đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt nguyên liệu đầu vào VBread rất khắt khe. Bánh mỳ được làm từ bột mỳ, sữa, trứng gà sạch cao cấp. Nguồn thịt có xuất xứ và được chế biến theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, rau dưa luôn được chọn lựa kỹ và xử lý ozone trước khi đưa ra cửa hàng. Chả và các nguyên liệu khác không hàn the, chất bảo quản.

Ông Nguyễn Quốc Phú - chủ chuỗi bánh mỳ VBread.

Kết hợp với nước sốt được chế biến theo công thức gia truyền đặc biệt có thể dùng cho cả chay và mặn, bánh mỳ VBread không còn đơn thuần mang tính tiện lợi theo phong cách lề đường như trước kia đã trở thành một loại thực phẩm ngon sạch và bổ dưỡng.

Thừa hưởng bí quyết gia truyền của gia đình, bánh mỳ thầy Thạch-cô Nga (số 40A Trần Quí Cáp, TP Huế), anh Nguyễn Quốc Phú đã ấp ủ và mang hương vị này đến mọi miền đất nước. “Đối với tôi VBread vừa tiếp nối lý tưởng của gia đình vừa mang một phần nét văn hóa của Việt Nam đến bạn bè trên thế giới. Đây cũng là cách tôi ghi nhớ công lao của cha mẹ đã cực khổ vừa là giáo viên vừa bán bánh mỳ để nuôi sống 4 anh em tôi ăn học thành tài như hôm nay”, Anh Quốc Phú chia sẻ.

Anh Nguyễn Quốc Phú hiện tại là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam và là quản lý nhiều công ty lớn khác. Mặc dù rất bận rộn công việc nhưng anh vẫn dành trái tim cho bánh mỳ Vbread. Năm 1999, khi còn đang học cao học, người con xứ Huế đã quyết định mang ổ bánh mỳ quê nhà đến với Sài Gòn, chấp nhận đương đầu với bao khó khăn và thách thức. Với mức tiêu thụ 1.000 ổ bánh mỳ mỗi ngày, thượng hiệu bánh mỳ Cố Đô nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển đã làm được điều mà nhiều xưởng bánh mỳ ở Sài Gòn thời điểm đó phải ao ước.

Hiện hệ thống cửa hàng bánh miỳ VBread đã có mặt ở nhiều địa điểm trong TP HCM và đang mở rộng dần ra các tỉnh thành khác, sau đó dự định sẽ phát triển tại tại Singapore, Hong Kong, Canada, Australia, Mỹ, Hà Lan…

Các cửa hàng và xưởng sản xuất bánh mỳ VBread.

Quán triệt tư tưởng cho nhân viên nhận thức về chữ sạch ngay từ những ngày đầu, nên khi đến với chuỗi cửa hàng bánh mỳ VBread khách hàng sẽ thấy phong cách phục vụ chuyên nghiệp tận tình của nhân viên. Các cửa hàng của VBread mở cữa từ 6h đến 22h.

Thu Ngân