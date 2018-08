Trong đó, hộp bánh Trung thu "Long Đình Phúc Quý" ngọt thơm, đậm đà hương sắc với 2 chiếc bánh tròn xinh, thiết kế trang nhã, tinh tế, chứa nhiều ý nghĩa. Người Trung Hoa vốn trọng thuyết âm dương ngũ hành, vạn vật trời đất sinh ra đều có đôi. Phúc chỉ đạt đến ý nghĩa đẹp, vi diệu nhất khi có đôi. Hai chiếc bánh là niềm vui nhân đôi. Người tặng gửi gắm trọn vẹn và chân tình lời chúc “Phúc” tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân.

Long Đình Phúc Quý giá 302.000 đồng (15,8 USD).

"Long Đình Tứ Quý" với bốn chiếc bánh vuông vắn là lời chúc cho tình bạn bè, đồng nghiệp gắn bó thuận hòa. Bốn chiếc bánh tượng trưng cho bốn mùa thịnh vượng; bốn hạnh quý của con người: hiếu, lễ, trung, tín.

Tiếp đến, hộp "Long Đình Phú Quý" tám chiếc bánh nhỏ nhắn, xinh xắn hàm chứa nhiều ý nghĩa. Người Trung Hoa thường chọn số tám vì nó cùng âm với phát: phát tài, phát lộc… Hộp bánh thể hiện sự mong cầu người nhận thịnh vượng, phát đạt sự nghiệp và đầm ấm trong gia đình.

Long Đình Phú Quý giá 550.000 đồng (28,8 USD).

Với hình thức thiết kế giản dị, trang nhã, Long Đình Gia Quý là sản phẩm dành tặng đặc biệt cho gia đình. Sáu chiếc bánh được bài trí như ý nghĩa con cháu sum vầy bên cha mẹ trong Tết đoàn viên.

Chiếc bánh Long Đình Nguyệt Quý tượng trưng cho chòm sao Thất tinh bắc đẩu với 7 ngôi sao sáng nhất bầu trời. Chiếc bánh lớn hình tròn giữa hộp tượng trưng cho sao Bắc đẩu thể hiện ánh sáng, niềm tin và sự đoàn tụ.

Long Đình Nguyệt Quý – Giá: 917.000 VND (48 USD).

Đặc biệt, hộp bánh Long Đình An Quý thiết kế hộp gỗ sang trọng, đậm nét văn hóa Á Đông. Bên ngoài hộp là bức tranh An Viên với chốt mạ vàng biểu tượng cho sự an lành. Tám chiếc bánh ngon bên trong ngụ ý may mắn. Rượu ngon biểu tượng cho ý chí mạnh mẽ. Trà quý tượng trưng cho tâm hồn thư thái, thảnh thơi.

Bạn có thể đặt mua bánh Trung thu Long Đình tại:

Nhà hàng Long Đình

- 64B Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 3942 9168

- Quầy hàng tại Parkson, Hà Nội. ĐT: 0902 286 286

- 198B Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

- Quầy hàng tại Vincom, Hà Nội. ĐT: 0902 286 286

- 189 Bà Triệu, Hà Nội.

Nhà hàng Asahi Sushi: 288 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04 3974 5945.

Nhà hàng Asahi Hot Pot: 76 Triệu Việt Vương. ĐT: 04 3944 7966.

Hệ thống nhà hàng Phở Vuông:

- 44 Ngô Thì Nhậm. ĐT: 04 3945 4741

- 229 Giảng Võ. ĐT: 04 3513 1229.

Đặt hàng với số lượng lớn, liên hệ: 0902 286 286.

Website: www.longdinh.com.vn.

(Nguồn: Công ty TNHH Triều Nhật)