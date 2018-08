Các sản phẩm bánh của nhà hàng mang các hương vị đặc trưng của bánh trung thu Hong Kong. Với 6 loại bánh truyền thống mang những tên gọi đầy ý nghĩa như: Long Đình Phúc Quý, Long Đình Tứ Quý, Long Đình Phú Quý, Long Đình Gia Quý, Long Đình Nguyệt Quý, Long Đình An Quý năm nay, nhà hàng giới thiệu thêm loại bánh mới là Long Đình Ngọc Quý.

Cùng với kinh nghiệm, bí quyết gia truyền và sự kết hợp công nghệ sản xuất bánh trung thu hiện đại, nhà hàng đã nghiên cứu thành công loại bánh trung thu Long Đình Ngọc Quý mang hương vị độc đáo riêng của Long Đình.

Bánh trung thu Long Đình.

Không chỉ có yêu cầu hảo hạng về chất lượng, mỗi hộp bánh còn phải đạt đến độ hoàn mỹ về hình thức. Hộp bánh mang dáng vẻ trang trọng, lịch lãm, được làm bằng gỗ màu nâu tím ánh đồng, phối hợp tinh tế với hoa văn gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong lót lớp sa-tanh lụa vàng bọc những chiếc bánh tròn thơm phức với 9 hương vị thuần khiết thiên nhiên như: trà xanh, sen trắng, đậu xanh, hạt dẻ, đậu xanh tảo biển, mứt dứa, khoai môn, đậu xanh trứng sữa và hạnh nhân.

Bánh trung thu của nhà hàng được sáng tạo bởi nghệ nhân làm bánh Hong Kong - sư phụ Wu Yu Wen. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm và trở thành món quà trang trọng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân với gia đình, đối tác, bạn bè và người thân mỗi dịp tết trung thu về.

Long Đình Phúc Quý với hai chiếc bánh chứa đựng những lời chúc ý nghĩa. Người xưa vốn trọng thuyết âm dương ngũ hành, vạn vật sinh ra đều có đôi. Hai chiếc bánh là phúc quý nhân đôi, gửi gắm lời chúc phúc chân tình tới bạn bè và người thân có giá: 398.000 đồng.

Bánh trung thu Long Đình Ngọc Quý là món quà đặc biệt trong dịp Tết Đoàn Viên 2013. Hộp bánh gồm 6 chiếc gửi gắm lời chúc phát tài, phát lộc và hạnh phúc viên mãn đến gia đình, bạn bè, đối tác và người thân có giá 628.000 đồng.

Long Đình Tứ Quý với bốn chiếc bánh, như lời chúc cho tình bạn bè, đồng nghiệp gắn bó thuận hòa quanh năm bốn tiết. Bốn chiếc bánh tượng trưng cho bốn hạnh quý của con người: hiếu, lễ, trung, tín. Sản phẩm này dành tặng cho bạn bè và người thân giá: 758.000 đồng.

Long Đình Phú Quý với tám chiếc bánh, hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Người phương Đông thường trọng số tám vì nó cùng âm với phát: phát tài, phát lộc… Sản phẩm này là lời chúc dành cho người nhận sự thịnh vượng, an khang. Sản phẩm có giá: 758.000 đồng.

Bánh trung thu Long Đình Ngọc Quý.

Long Đình Gia Quý được dành tặng cho gia đình với thiết kế sang trọng, trang nhã. Sáu chiếc bánh như ý nghĩa cháu con sum vầy bên cha mẹ trong ngày tết đoàn viên. Sản phẩm có giá: 980.000 đồng.

Long Đình Nguyệt Quý với bảy chiếc bánh tượng trưng cho chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu. Giữa hộp là chiếc bánh lớn hình tròn tượng trưng cho sao Bắc Đẩu (ngôi sao sáng nhất), thể hiện ánh sáng niềm tin và sự đoàn tụ sum vầy. Hộp bánh có giá: 1,38 triệu đồng.

Long Đình An Quý là hộp bánh đặc biệt được thiết kế trong hộp gỗ sang trọng, đậm nét Á Đông. Bên ngoài là bức tranh An Viên với chốt mạ vàng, bên trong là tám chiếc bánh cùng rượu ngon, trà quý như lời chúc thịnh vượng, an khang. Sản phẩm này có giá: 2,08 triệu đồng; 3,68 triệu đồng; 4,288 triệu đồng. (Giá trên chưa bao gồm 10% VAT).

Từ ngày 14 đến hết 22/8, nhà hàng Long Đình triển khai hình thức bán voucher mua bánh trung thu với những ưu đãi lên tới 20%. Mỗi voucher có giá trị đổi một hộp bánh trung thu Long Đình đến hết ngày 16/9. (Không áp dụng voucher ưu đãi với sản phẩm bánh trung thu Long Đình An Quý).

Liên hệ số 0902 286 286 hoặc Nhà hàng Long Đình:

- số 64B Quán Sứ, Hà Nội.

- Nhà hàng Asahi Sushi 1 - số 288 Bà Triệu, Hà Nội.

- Nhà hàng Asahi Sushi 2 - số 76 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

- Nhà hàng Gia Viên – số 228 Bà Triệu, Hà Nội

Website: www.longdinh.vn, www.banhtrungthulongdinh.vn.

Ngọc Điệp