Vitamin và khoáng chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì các hoạt động sống của cơ thể và giữ cho cơ thể khỏe manh. Trong đó, vitamin C là một trong những dưỡng chất thiết yếu nhưng cơ thể người lại không thể tự sản xuất như các động vật khác. Vitamin này tham gia vào nhiều chức năng hoạt động của cơ thể như sản sinh năng lượng, tạo miễn dịch, trung hòa đào thải chất độc, tổng hợp các chất, vận chuyển trung gian hệ thần kinh, giúp cơ thể hấp thu canxi và sắt.

Người thiếu vitamin C thường dẫn đến việc cơ thể mệt mỏi. Với trẻ em, thiếu vitamin C dẫn tới biếng ăn, chậm tăng cân, chậm phát triển xương. Người lớn thiếu vitamin C có thể bị suy nhược cơ thể, một số trường hợp có thể bị giảm cân, đau cơ khớp. Trong trường hợp suy giảm nghiêm trọng, lợi sẽ bị sưng phồng, răng bị lung lay, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính không lây như ung thư, tim mạch và thoái hóa khớp.

Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin C cho cơ thể là ăn các loại rau quả tươi như cam, táo, chanh, cà chua, ớt xanh, giá đỗ, bông cải xanh, các loại rau lá đậm màu và đặc biệt là trái kiwi.

Mọi người thường nghĩ vitamin C có nhiều nhất trong cam nhưng các nghiên cứu đã chứng minh với cùng một trọng lượng quả, hàm lượng vitamin C trong trái kiwi nhiều gấp đôi cam. (100-109mg/100g kiwi so với 50 mg/100g cam) vì thế ăn một trái kiwi mỗi ngày sẽ cung cấp đủ nhu cầu vitamin C cho cơ thể.

Không chỉ là “nhà vô địch vitamin C”, kiwi còn chứa nhiều các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác giúp tăng lượng kháng thể và giúp hệ cơ hoạt động tốt hơn. Nhờ vậy, ăn kiwi sẽ giúp cơ thể có khả năng miễn dịch tự nhiên cao hơn. Thêm vào khẩu phần hàng ngày của bạn một trái kiwi sẽ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và mạnh khỏe hơn.

(Nguồn: Công ty Zespri International Limited)